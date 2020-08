Hakim Ziyech debuteert voor Chelsea en treft oude bekende

Hakim Ziyech maakt vanmiddag vanaf 16.00 uur zijn officieuze debuut voor Chelsea. De deze zomer van Ajax overgekomen aanvallende middenvelder heeft van trainer Frank Lampard een basisplaats gekregen in de oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, waar voormalig ploeggenoot Joël Veltman als rechterwingback aan de aftrap verschijnt. Davy Pröpper ontbreekt in de wedstrijdselectie van Brighton

Chelsea verwelkomde deze zomer behalve Ziyech nog vier aanwinsten: Timo Werner, Ben Chilwell, Malang Sarr en Thiago Silva. Ziyech is samen met Werner de enige nieuwkomer die vanmiddag aan de aftrap staat. De verwachting is dat de voormalig Ajacied hangend op rechts zal spelen, terwijl Werner in de punt van de aanval zal staan. Verder kiest Lampard in zijn basiself voor diverse grote namen, zoals N'Golo Kanté en Mateo Kovacic.

Het is voor Chelsea de eerste en laatste oefenwedstrijd voor de start van het nieuwe Premier League-seizoen, op 14 september. Opvallend genoeg openen the Blues de competitie dan tegen de tegenstander van vandaag. Brighton oefende vorige week al tegen Portsmouth (3-0 zege). Veltman maakte toen zijn eerste speelminuten voor the Seagulls.

Opstelling Brighton: Ryan; Veltman, White, Webster, Dunk,, March; Bissouma, Alzate, Lallana; Maupay, Trossard.

Optelling Chelsea: Kepa; James, Clarke-Salter, Christensen, Alonso; Kanté, Kovacic, Loftus-Cheek; Ziyech, Werner, Hudson-Odoi.