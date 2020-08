‘Van de Beek houdt ontwikkelingen rondom Messi nauwlettend in de gaten’

Ronald Koeman werd onlangs gepresenteerd als de nieuwe trainer van Barcelona en sindsdien zoemt ook de naam van Donny van de Beek nadrukkelijk rond in het Camp Nou. De nieuwe oefenmeester zou intern hebben aangedrongen op de komst van de middenvelder die hij kent van het Nederlands elftal en Sport meldt zaterdag dat ook Van de Beek zelf vol voor een verhuizing naar Catalonië gaat.

De sportkrant uit Barcelona schrijft dat de Catalanen er vooralsnog niet in geslaagd zijn om de door Ajax gehanteerde vraagprijs van 55 miljoen euro naar beneden te onderhandelen. Barcelona is op dit moment niet in staat om dit bedrag op tafel te leggen, maar zou door een aantal verkopen in de komende weken mogelijk wel aan deze som kunnen voldoen.

Van de Beek is zich hier volgens de berichtgeving van bewust en wacht nu af hoe de situatie rondom Lionel Messi opgelost gaat worden. Als de Argentijn voor een megabedrag vertrekt zullen er nieuwe deuren opengaan en wordt de komst van Van de Beek waarschijnlijk wel mogelijk. De Oranje-international heeft zijn zaakwaarnemer daarom naar verluidt de opdracht gegeven om gesprekken met andere clubs stil te leggen en de ontwikkelingen in Barcelona af te wachten. Met nog 37 dagen te gaan tot de transferdeadline van 5 oktober is er nog voldoende tijd om tot een overeenkomst te komen.

Naast Barcelona werd Van de Beek in de afgelopen maanden in verband gebracht met een overgang naar Real Madrid, dat zelfs al een principeovereenkomst zou hebben bereikt met Ajax. Of de Koninklijke nog altijd geïnteresseerd is, is echter niet duidelijk. Vanuit Engeland hebben Tottenham Hotspur en Manchester United volgens Sport ook contact opgenomen met Ajax. Van de Beek heeft echter duidelijk gemaakt dat zolang er een kans is dat hij naar Barcelona kan, hij hier vol voor wil gaan.