Max Verstappen van Eredivisie moet overpresteren om ambities waar te maken

FC Utrecht wil komend seizoen de aanval op de traditionele top drie openen. Dat doel werd naar buiten gebracht op de vijftigste verjaardag van de club door Frans van Seumeren. "Men gelooft het misschien niet, maar wij willen de top drie aanvallen”, zei de clubeigenaar op 1 juli. Zijn woorden werden onderstreept door trainer John van den Brom en technisch directeur Jordy Zuidam. Dat het niet bij woorden blijft heeft de club de afgelopen weken bewezen met het aantrekken van nieuwe spelers. Eén van de aanwinsten is zelfs zo ambitieus dat hij een gooi wil doen naar de landstitel. Hoe ver FC Utrecht daadwerkelijk kan komen zoekt Voetbalzone uit met behulp van SciSports.

Door Yanick Vos

“We gaan proberen om de Max Verstappen van de Eredivisie te zijn. We willen de top aanvallen”, benadrukte Van Seumeren onlangs in gesprek met FOX Sports. Desondanks verwacht hij niet dat een eindklassering in de top drie realistisch is. “Ik denk dat we vierde of vijfde worden”, zei hij. De clubeigenaar wil niet dat de plannen verkeerd begrepen worden. De top aanvallen is immers niet hetzelfde als strijden voor het kampioenschap. FC Utrecht wil het Ajax, Feyenoord, PSV en ook AZ komend seizoen lastiger maken dan voorheen. Om de plannen kracht bij de zetten was Zuidam de afgelopen weken slagvaardig op de transfermarkt. Dat was wel nodig ook, want in de oefenwedstrijd tegen Ajax kwam het verschil in kwaliteit naar voren. Utrecht ging met 5-1 ten onder. Ook al ging het om een oefenpotje in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, het was voor Zuidam duidelijk dat de selectie van Van den Brom versterkt moest worden.

Dat er kwaliteit bij moest komen was eind juni al bekend. De huurcontracten van Kristoffer Peterson (Swansea City), Jeroen Zoet (PSV) en Issah Abass (FSV Mainz 05) liepen immers af, terwijl het contract van Urby Emanuelson niet werd verlengd. In totaal vertrokken dertien spelers, lang niet allemaal basisklanten of zelfs wisselspelers. Daartegenover staat de komst van Justin Hoogma (nog een seizoen gehuurd van TSG Hoffenheim), Django Warmerdam (overgenomen van FC Groningen), Daniel Arzani (gehuurd van Manchester City), Mimoun Mahi (overgenomven van FC Zürich) en Eljero Elia (overgenomen van Istanbul Basaksehir), terwijl Dario Dumic (SV Darmstadt 98), Nick Venema (Almere City), Othman Boussaid (NAC Breda), Emil Bergström (FC Basel) en Giovanni Troupée (FC Twente) terugkeerden van verhuurperiodes. Voor sommige spelers die afgelopen seizoen verhuurd werden is er geen toekomst in Stadion Galgenwaard en is inmiddels een nieuwe club gevonden of ligt een vertrek voor de hand. Zo is bijvoorbeeld Patrick Joosten, vorig seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam, reeds definitief vertrokken naar FC Groningen en speelt Venema komend seizoen op huurbasis voor NAC Breda.

Nu de selectie van Van den Brom vorm begint te krijgen op weg naar het nieuwe seizoen, neemt Voetbalzone de statistieken van de nieuwe spelers onder de loep en waagt zich aan een voorspelling over hun meerwaarde op basis van de cijfers van SciSports. Het sportanalysebedrijf verzamelt data van bijna 200.000 voetballers en honderden competities, waardoor spelers eenvoudig te vergelijken zijn. Ook kent het bedrijf ratings toe aan spelers en wordt aan de hand van een algoritme een niveau bepaald wat de speler in zijn piekjaren kan bereiken. De SciSkill Index (een score tussen de 0 en 180) zegt per definitie niet of iemand voetbaltechnisch de beste of slechtste is, maar toont aan of iemand op een bepaald niveau een invloed heeft gehad op het teamresultaat. Hoe hoger de score is, hoe hoger de kans dat hij een positief effect heeft op het wedstrijdverloop. De gegevens zijn uiteraard gebaseerd op het verleden en bieden dus geen garantie op de toekomst, waar de spelers in een nieuwe omgeving moeten zien te aarden. Wel geeft het een indicatie van wat Utrecht ongeveer mag verwachten van de nieuwelingen.

Warmerdam heeft streepje voor op Guwara

Met Django Warmerdam kreeg Van den Brom zijn gewenste linksback. De voormalig jeugdspeler van Ajax is transfervrij overgenomen van FC Groningen en heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2023 aan de Domstedelingen verbindt. De 24-jarige verdediger kwam tekort voor een doorbraak bij Ajax, maar heeft zich bij PEC Zwolle en in Groningen bewezen. Bij beide clubs was hij onomstreden basisspeler en volgens de verwachtingen van SciSports krijgt hij dezelfde rol in Utrecht. Met een SciSkill-score van 65.4 en een potentie van 73.1 behoort hij tot de elf beste spelers in de selectie van Van den Brom. Hij scoort beter dan zijn concurrent Leon Guwara (Sciskill-score 61.4), al heeft de Duitse back met 74.6 volgens SciSports meer potentie. Wel wordt Guwara gezien als een wisselspeler, die de potentie heeft om uit te groeien naar een basisspeler. Ook Mark van der Maarel kan als linksback uit de voeten. Met een SciSkill van 62.0 zit hij net iets boven de score van Guwara, al zal de 31-jarige verdediger in kwaliteit geen vooruitgang meer boeken, zo is de verwachting. Bovendien is Van der Maarel een defensive back, een verdediger die zich voornamlijk focust op het uitvoeren van zijn verdedigende taken. Warmerdam en Guwara zijn aanvallender ingesteld. Zij hebben een vergelijkbare speelstijl en vallen onder de noemer wing back. Het wordt hoe dan ook een interessante concurrentiestrijd op de linksbackpositie. Voorlopig heeft Warmerdam volgens het sportanalysebedrijf de beste papieren voor een basisplaats.

Hoogma voorlopig veilig

Hoogma speelde afgelopen seizoen al op huurbasis in Utrecht en zal dat ook komend seizoen doen. De 22-jarige centrumverdediger werd in 2017 voor naar verluidt 2,7 miljoen euro verkocht aan TSG Hoffenheim. Hij wordt nog niet klaar geacht voor een vaste basisplaats bij de Bundesliga-club en dus wordt hij voor het tweede seizoen op rij gestald in Utrecht. De afgelopen jaargang speelde hij slechts drie competitiewedstrijden niet. Met een SciSkill-score van 61.9 behoort hij niet tot de beste elf spelers van Utrecht en wordt hij door het sportanalysebedrijf gezien als een rotation player, iemand die net buiten de boot valt bij de eerste elf maar wel aan zijn speelminuten kan komen. Echter, met een score van 90.0 op het gebied van potential kan hij uitgroeien tot een van de beste spelers uit de Utrecht-selectie. Bovendien is hij na Willem Janssen (SciSkill-score 67.7) de beste centrumverdediger van de huidige selectie. Hoogma laat Emil Bergström (61.7), Dario Dumic (58.5) en Tommy St. Jago (37.1) voorlopig achter zich.

Interessant wordt het wanneer de komst van Jan Paul van Hecke doorgang vindt. De talentvolle verdediger van NAC Breda staat in de belangstelling van FC Utrecht, maar gaat zijn huidige werkgever inruilen voor Brighton & Hove Albion. Utrecht hoopt dat het de Zeeuwse mandekker kan huren van de Premier League-club en die wens heeft hij zelf ook. Van Hecke heeft nog geen hoge SciSkill-score (38.5), maar wordt wel gezien als een hot prospect, een talentvolle speler met een lagere SciSkill-score dan een basisspeler, maar ook iemand met genoeg potentie om uit te groeien tot minimaal een basisspeler en mogelijk zelfs sleutelspeler. Het NAC-talent wordt door SciSports gezien als een van de beste centrumverdedigers in de Keuken Kampioen Divisie. Van Hecke scoort hoog op de punten passing, dribbelen en positioneren. Hij wordt derhalve gezien als een ball playing defender, een verdediger met een uitstekende passing, goed kan dribbelen en sterk is in de opbouw. Dit type verdediger is in staat om zijn middenvelders te bereiken, terwijl hij ook het middenveld kan overslaan doordat hij de lange bal hanteert.

Relatief lage score Eljero Elia

In aanvallend opzicht heeft Van den Brom er veel kwaliteit bijgekregen. In Utrecht wordt reikhalzend uitgekeken naar de verrichtingen van Eljero Elia. De 33-jarige buitenspeler, ex-speler van onder meer Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton en Feyenoord, brengt met zijn dertig interlands voor het Nederlands elftal een karrevracht aan ervaring mee. Elia had de clubs voor het uitkiezen, maar gaf de voorkeur aan een tweejarig contract in Utrecht. Opvallend genoeg behoort hij met een SciSkill-score van 57.4 niet tot de beste elf spelers uit de selectie. Echter, hij is met zijn score wel de beste linksbuiten waardoor een basisplaats niet meer dan logisch lijkt. Ook Bart Ramselaar kan spelen als linksbuiten, maar hij komt het beste uit de voeten als aanvallende middenvelder en zal daarom geen directe concurrent worden van Elia.

De sterkste opstelling van FC Utrecht op basis van SciSkill-scores.

Wie wel een concurrent van Elia kan worden is Arzani, een Australische buitenspeler die op huurbasis is overgenomen van Manchester City. De buitenspeler wordt al lange tijd gezien als een absoluut toptalent. De inmiddels 21-jarige Arzani werd ruim twee jaar geleden de jongste Australische deelnemer aan het WK. In Rusland kwam hij drie wedstrijden in actie op het mondiale eindtoernooi in Rusland. De clubs stonden in de rij voor de rechtsbenige buitenspeler. Melbourne City verkocht hem aan Manchester City, dat hem voor twee jaar verhuurde aan Celtic. Door blessureleed kwam hij amper in actie voor de Schotse topclub. In zijn eerste wedstrijd tegen Dundee liep hij een zware knieblessure op. Inmiddels is hij volledig hersteld en hoopt hij zich te bewijzen in de Eredivisie. Doordat hij zo lang aan de kant heeft gestaan, is zijn score door SciSports al meer dan een jaar niet bijgewerkt. Aan zijn SciSkill-score van 37.3 valt derhalve weinig waarde te hechten. Met een potentie van 76.8 zijn de verwachtingen hoog en kan hij tot de beste spelers van FC Utrecht behoren wanneer hij zijn draai weet te vinden. Hij heeft de lat voor zichzelf in ieder geval hoog gelegd. In een interview met FOX Sports gaf Arzani namelijk aan dat hij alleen genoegen neemt met het kampioenschap: “Wanneer ik tevreden ben? Als we eerste worden.”

Dringen op linkerflank

Wie Van den Brom ook op de linksbuitenpositie kwijt kan is de laatste aanwinst van de club: Mimoun Mahi. De 26-jarige Marokkaanse aanvaller, die ook in de punt van de aanval en als schaduwspits kan fungeren, is overgenomen van FC Zürich. Door SciSports wordt Mahi gezien als een classic winger, een aanvaller met een goede techniek, dribbel, acceleratie en hoge topsnelheid. In Nederland kennen we Mahi vooral van zijn goede periode bij FC Groningen. De ex-speler van Sparta Rotterdam kende zijn beste periode in Groningen en maakte in de zomer van vorig jaar transfervrij de overstap naar Zwitserland. Waar hij bij FC Groningen een bepalende speler was, verliep zijn periode in Zürich niet zoals gehoopt. In achttien wedstrijden scoorde hij twee keer. Al na een seizoen was de club bereid mee te werken aan een vertrek en daar profiteerde Utrecht optimaal van. Mahi heeft een SciSkill van 62.6 en speelt zich daarmee naar verwachting in de basis.

Hoewel Zuidam indruk maakt met het aantrekken van spelers als Elia en Mahi, is het de vraag of de Utrecht-aanval zich kan meten met de voorhoedes van de Nederlandse top vier. Kijkend naar de SciSkill-scores van Elia en Mahi is de achterstand op de concurrentie relatief groot. Ajax, AZ, Feyenoord en PSV hebben op papier betere linksbuitens en spitsen. Alleen op de rechterflank heeft Utrecht met Kerk een speler die beter scoort dan de concurrenten. Kijkend naar de sterkste voorhoedes volgens SciSports heeft Utrecht met Kerk een betere rechtsbuiten dan PSV (Ritsu Doan) en AZ (Calvin Stengs). Doan en Stengs scoren echter wel beter op het gebied van potential, wat betekent dat de verwachting is dat de twee buitenspelers het verder gaan schoppen dan Kerk. In onderstaande tabel wordt de sterkste Utrecht-aanval vergeleken met die van de Nederlandse top vier.



Club LB SciSkill Potential Spits SciSkill Potential RB SciSkill Potential Ajax Promes 94.5 98.6 Tadic 103.2 107 Neres 114 134 AZ Idrissi 84.8 100.6 Boadu 75.9 118.2 Stengs 82.4 116 Feyenoord Linssen 78.4 78.5 Jörgensen 79.8 79.8 Berghuis 91 91 PSV Gakpo 68.2 93.8 Malen 77.7 105.2 Doan 71.9 95.9 FC Utrecht Elia 57.4 58.4 Mahi 62.6 66.7 Kerk 85 93.8

Met spelers als Sean Klaiber, Adam Maher, Bart Ramselaar, Simon Gustafson en Kerk beschikt Van den Brom over voldoende kwaliteit om in ieder geval mee te strijden om Europees voetbal. De lat wordt dit seizoen echter hoger gelegd en wat dat betreft is het van belang dat Kerk niet vertrekt. De pijlsnelle aanvaller staat niet onwelwillend tegenover een zomerse transfer en op de achtergrond speelt er interesse, al is er nog niets concreet. FC Utrecht verkeert in een goede financiële positie en hoeft daarom niet te verkopen. Kerk zal dan ook alleen voor de hoofdprijs vertrekken. Mocht de aanvaller blijven, dan beschikt Van den Brom over een voorhoede die vrijwel alle Eredivisie-clubs angst inboezemt. De Utrecht-aanval wordt mogelijk nog sterker, want naar verluidt wordt achter de schermen gewerkt aan de komst van Ricky van Wolfswinkel.