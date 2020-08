Ajax zoekt opvolger Tagliafico: ‘Volgens mij is er bod op mij uitgebracht’

Ajax houdt stevig rekening met een vertrek van Nicolás Tagliafico en heeft als de Argentijn inderdaad de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekt, enkel Lisandro Martínez achter de hand voor de positie links achterin. De Amsterdammers lijken dan ook in de markt voor een nieuwe linksback en de naam van Braian Cufré werd al enkele malen in verband gebracht met een verhuizing naar de Eredivisie.

De 23-jarige verdediger speelt nu nog voor Vélez Sarsfield en hij heeft tegenover Rincon Fortinero Radio bevestigd dat er inderdaad het een en ander speelt: “Ajax heeft eerder al naar mij geïnformeerd, maar dat werd niet concreet. Volgens mij is er nu ook een bod op mij uitgebracht, maar die zaken worden afgehandeld door mijn zaakwaarnemer”, laat hij optekenen.

Cufré ligt nog maar een jaar vast bij Vélez, dat daardoor niet de hoofdprijs kan vragen voor zijn jeugdexponent. Over de hoogte van het bod dat op de vleugelverdediger is uitgebracht is vooralsnog niets bekend, al zou Vélez wel meer geld willen ontvangen dan Ajax tot nu toe bereid is te bieden. Real Mallorca is volgens berichten uit Argentinië eveneens geïnteresseerd in de linksback, maar een aanbieding vanuit Spanje werd ook afgewezen door Vélez.

Cufré zou na Tagliafico, Martínez en de weer van een uitleenbeurt bij Alavés teruggekeerde Lisandro Magallan de vierde Argentijn in de selectie van trainer Erik ten Hag kunnen worden, al is de kans dus zeer aanwezig dat Tagliafico na tweeënhalf jaar uit Amsterdam gaat vertrekken. Ajax versterkte zich voor aankomend seizoen al met Antony, Mohammed Kudus en Maarten Stekelenburg.