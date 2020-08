‘Dat Van Bommel hem wilde meetrekken, getuigt niet van grote persoonlijkheid’

PSV is inmiddels met de nieuwe trainer Roger Schmidt bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De gebeurtenissen van de afgelopen voetbaljaargang, waarin trainer Mark van Bommel voortijdig het veld moest ruimen, zijn echter ook nog altijd onderwerp van gesprek in Eindhoven, waarbij ook de rol van technisch manager John de Jong niet onbesproken blijft. Björn van der Doelen deelde als speler van PSV de kleedkamer met zowel De Jong als Van Bommel en het is duidelijk aan welke kant de oud-middenvelder staat als het gaat om het conflict tussen de technisch manager en de ontslagen trainer.

“Voor mij was het eigenlijk meteen al duidelijk en ik heb ook wel wat inside-verhalen gehoord. Ik heb met John en met Mark gevoetbald en John de Jong is zo’n lieve gast. Goudeerlijk, ik ken weinig jongens die zo eerlijk zijn als hij. En ook als het niet altijd strookt met wat ik denk of vind”, vertelt Van der Doelen in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. De voormalige middenvelder kan zich herinneren dat hij op het trainingsveld altijd ‘bonje’ had met Van Bommel: “Omdat hij wel uit kan delen, maar niet zo goed kan incasseren.”

Eerste interview Mvogo: 'Het is een droom die uitkomt'

“Ik had buiten het veld verder geen problemen met hem, maar ik denk dat Van Bommel het in dit verhaal op een hele nare manier gespeeld heeft en slecht zijn verlies heeft kunnen pakken. Om dan ook nog een beetje supporters in de nasleep proberen te benaderen en John de Jong eigenlijk het liefst in zijn val mee te trekken, dat getuigt niet echt van een grote persoonlijkheid”, is hij stellig.

Dat Van Bommel nog altijd wordt gezien als een clubicoon en iemand die het beste voor heeft met PSV, steekt Van der Doelen dan ook wel een beetje: “Ik kan me daar dus wel over opwinden. Nou, als je dat echt wil, dan ga je niet na je ontslag op zo’n manier tekeer.” Hij is er dan ook van overtuigd dat De Jong veel meer steun geniet onder de oud-spelers die met zowel hem als Van Bommel hebben samengespeeld: “Als je off the record alle oud-collega’s vraagt die zowel met John als met Mark heeft gevoetbald vraagt: ‘Hoe sta jij in deze situatie?’ Dan zal iedereen toch wel zeggen: ‘Als ik een kant moet kiezen, kies ik die van John de Jong.’ Daar durf ik bijna m’n handen voor in het vuur te steken.”