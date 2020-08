Franse kranten loven ‘ballerina’ Memphis Depay na 3,5 doelpunt

Memphis Depay is het nieuwe seizoen in de Ligue 1 uitstekend begonnen. Negen dagen na de uitschakeling door Bayern München in de halve finale van de Champions League leidde de aanvaller Olympique Lyon met een hattrick naar een 4-1 zege op Dijon in de eerste speelronde van de Franse competitie. Hij benutte twee strafschoppen naast de ‘normale’ 3-1 én dwong Wesley Lautoa om een eigen doelpunt te maken na zijn pass. De Franse media zijn lyrisch over het talent van de Oranje-international, met enkele hoge beoordelingen als resultaat, maar tegelijkertijd kijkt men met een kritisch oog naar andere facetten van zijn spel.

L'Équipe deelt Depay een negen uit, maar is tegelijkertijd kritisch op de aanvaller. Zelf zei Depay na afloop al dat het 'niet zijn beste wedstrijd' was. De Franse sportkrant geeft als toelichting bij de beoordeling ‘dat hij veel balverlies leed bij zijn individuele acties, maar dat zijn talent de doorslag gaf in de kleine ruimte’. Depay verscheen vervolgens drie keer op het scorebord in het Groupama Stadium. “Niet fantastisch qua veldspel, maar wat een talent…”, verzucht de fameuze krant, die in het wedstrijdverslag ook ruimte heeft gemaakt voor de bedenkingen. “Het heeft iets weg van een paradox. Depay is duidelijk de man van de wedstrijd: hoe kan het ook anders, na drieënhalf doelpunt?”

“Maar in grote delen van de wedstrijd droeg hij totaal niet bij aan de organisatie bij Lyon. Hij leed ook 23 keer balverlies en won slechts 19 procent van zijn duels in 70 minuten”, somt het dagblad op. “Hij herpakte zich gaandeweg de eerste helft en nam zijn verantwoordelijkheid wanneer het nodig was. Zijn twee strafschoppen, één tegen de binnenkant van de paal en de ander via de onderkant van de lat, waren onhoudbaar. Zijn andere specialiteit, de bal bij zich houden en wegdraaien met een tegenstander in de rug, leidde tot een strakke voorzet die onbedoeld tot doelpunt werd verwerkt door Wesley Lautoa. Er zijn slechtere manieren denkbaar om na negenenhalve maand terug te keren in de Ligue 1.”

Le Libéro Lyon geeft Depay een acht voor zijn inspanningen. Een hoog cijfer, zeker omdat verder alleen Fernando Marçal (zes), Maxence Caqueret en Bruno Guimaraes (beiden een zeven) een voldoende scoorden. “Hij was in de eerste dertig minuten niet scherp en dat kwam overeen met zijn voorgaande wedstrijden”, zo valt er te lezen. “Hij combineerde weinig met Moussa Dembélé en Karl Toko-Ekambi, maar na zijn strafschop begon de wedstrijd (…) De manier waarop hij ook meeverdedigde zegt veel over zijn fysieke gesteldheid. Hoewel hij qua explosiviteit nog niet zijn oude niveau heeft aangetikt, nam hij Olympique Lyon op sleeptouw en deed hij Dijon veel pijn.”

France Football noemt Depay ‘een ballerina’ in het ‘solo-concert’ van Olympique Lyon tegen Dijon. “We hebben Depay wel eens briljanter zien spelen, maar zelden zó doorslaggevend”, benadrukt het tijdschrift. “Met zijn intelligentie wist hij de wedstrijd om te buigen en Dyon met zijn voetbaltalent te vernietigen.” Le Figaro zag ‘weer de Memphis Depay van de geweldige voetbalavonden’. “Je hoeft niet lang na te denken over de man van de wedstrijd. Memphis Depay schitterde. Hij deed Dijon pijn met zes schoten, waarvan vier op doel. Maar ook gaf hij zijn medespelers tot vier keer de gelegenheid om op doel te schieten. En dan is er nog iets als klasse. Zoals bij de 2-1 of de spectaculaire balcontrole in de lucht. Du grand Memphis!.”

Ook bij FootMercato is er geen twijfel over mogelijk: Depay was de beste man van het veld. De Nederlander krijgt een 8,5. “Hij had even tijd nodig om in de wedstrijd te komen, maar daarna ging hij een versnelling hoger spelen en het resultaat was meteen zichtbaar. Superbe.” Lyon hervat de Ligue 1 na de interlandperiode met een uitwedstrijd tegen Girondins Bordeaux op 11 september.