Feyenoord wil situatie met Ajax veranderen: ‘Ze halen ze voor drie miljoen euro’

Frank Arnesen wil met Feyenoord het gat met PSV en vooral Ajax dichten. De technisch directeur vindt dat de club zelfkritisch moet durven zijn en zichzelf vragen moet stellen over de juiste keuze voor spelers of vraagtekens moet plaatsen bij het opleidingsniveau. Arnesen weet dat de jeugdopleiding van Feyenoord vorig seizoen veel kritiek kreeg en dat het vanuit Varkenoord als onzin werd afgedaan. “Maar we hebben er met elkaar goed over gesproken en iedereen is ermee aan de slag gegaan”, verzekert Arnesen zaterdag in het Algemeen Dagblad.

“Daarnaast weten we dat Ajax Scandinavische talenten van zestien jaar haalt voor zomaar drie miljoen. Daar kunnen we niet in mee”, benadrukt Deen, die sinds een half jaar over de technische portefeuille van Feyenoord gaat, in het dagblad. Dat is echter al jaren zo, weet ook Arnesen. “Het punt is: dat moet niet zo blijven. Die situatie moet veranderen. Ajax heeft om dit te kunnen enorm geïnvesteerd in de eigen jeugdopleiding. Wij moeten daar ook naartoe.”

Feyenoord zal een ongekende krachttoer moeten leveren om de achterstand op PSV en Ajax goed te maken. De financiële achterstand op Ajax is mede door de successen van de Amsterdamse club in de Champions League zelfs onoverbrugbaar. “Onze grootste verkopen de laatste jaren waren Terence Kongolo, Jordy Clasie en Rick Karsdorp. Maar nooit ging er een speler boven de twintig miljoen weg. Ajax en PSV zitten daar vaak ver boven.”

“We zitten niet stil, er is visie binnen de club. Wij kunnen misschien niet de verkoopbedragen van Ajax evenaren, maar moeten net zo goed kunnen verkopen als PSV”, benadrukt Arnesen. “Deze club moet toe naar een speler die niet voor twintig miljoen, maar voor het dubbele wordt verkocht.” De technisch directeur verdedigt het aantrekken van Francesco Antonucci, die samen met FC Volendam terug naar Nederland is gehaald en over een jaar in De Kuip aan de slag gaat.

Het is echter een feit dat Antonucci ook na dit seizoen nog nooit een wedstrijd op het allerhoogste niveau zal hebben gespeeld als hij zich na een tweede seizoen Volendam in Rotterdam-Zuid meldt. “Vergeet niet: hij heeft twee jaar verloren omdat hij bij AS Monaco niet bij het eerste zat en dus in de vierde divisie speelde. Ik zie hem niet als iemand van 21, als speler is hij 19. En straks 20. Zijn mindset is in orde, hij speelt in Jong België. Met hem willen we waarde creëren op het veld”, verzekert Arnesen.