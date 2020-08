AS: Luis Suárez kan transfer binnen LaLiga maken

Atlético Madrid is op zoek naar een aanvaller en men beschouwt Luis Suárez als een serieuze kandidaat, zo verzekert AS zaterdag. Volgens de krant houdt Atlético de ontwikkelingen rondom de 33-jarige aanvaller nauwlettend in de gaten. Barcelona is achter de schermen bezig om het vertrek van Suárez zo snel mogelijk af te ronden, daar alleen Lionel Messi en Antoine Griezmann méér verdienen dan en zijn vertrek betekent dat de club in actie kan gaan komen op de transfermarkt.

Barcelona wil in onderling overleg de wegen met Suárez laten scheiden, maar de spits geeft zijn resterende salaris in het Camp Nou niet zomaar op. Zijn verdiensten zijn ondertussen ook de voornaamste reden dat geïnteresseerde clubs nog niet toehappen, daar Barcelona een transfersom zal eisen als men zelf niet tot een akkoord met de spits over contractontbinding komt. Suárez wil het volledige bedrag aan salaris ontvangen, circa vijftien miljoen euro netto, terwijl Barcelona deze som juist omlaag probeert te brengen.

Wanneer er op korte termijn geen oplossing wordt gevonden, zal Suárez zich zondag moeten melden voor een coronatest in het Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Als hij negatief test, zal hij maandag op het trainingsveld bij Ronald Koeman moeten verschijnen. Technisch directeur Andrea Berta is namens Atlético op zoek naar een doelpuntenmaker en heeft de naam van Suárez toegevoegd aan het rijtje met Arek Milik, Alexandre Lacazette en Edinson Cavani. Laatstgenoemde beschikt over een transfervrije status.

Zolang niet duidelijk is of Suárez wel of niet transfervrij kan vertrekken, weet Atlético niet om men zich de komst van de spits financieel kan veroorloven. Hij is echter een aanvaller waar Diego Simeone zeer van gecharmeerd is én die doet denken aan de situatie met David Villa in 2013. De Spanjaard ging op 31-jarige leeftijd van Barcelona naar Atlético, na een moeizaam seizoen in het Camp Nou, en vormde een subliem tandem met Diego Costa. Atlético won de landstitel en bereikte de finale van de Champions League.

Suárez, die ook interesse van Juventus zal genieten als hij de transfervrije status verkrijgt, en Cavani worden in het Wanda Metropolitano gezien als ‘een garantie op doelpunten gedurende één of twee seizoenen’, zo schrijft AS. “Atlético weet dat het moeilijk zal zijn om flink te investeren in een nummer negen. Als Suárez een transfervrije status krijgt, zal Atlético moeten bestuderen hoe men aan zijn financiële wensen kan voldoen. De club zal enkele spelers moeten uitzwaaien om het salarishuis op orde te krijgen.”

Diego Costa, die in oktober 32 jaar wordt, speelt daar mogelijk een rol in. De aanvaller is in de 2,5 jaar tijd na zijn rentree als Colchonero niet verder gekomen dan 17 doelpunten en heeft nog maar een contract voor een seizoen. De Spaanse Braziliaan ligt desalniettemin nog redelijk goed in de markt en Atlético weet dat dit het moment is om nog ietwat aan hem te kunnen verdienen én ruimte te kunnen maken voor versterking.