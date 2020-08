Memphis Depay: ‘Ik weet niet of ik het seizoen bij Lyon afmaak’

Memphis Depay was vrijdagavond goud waard voor Olympique Lyon, maar hij weet niet of hij het seizoen ook daadwerkelijk in het tenue van de Franse topclub afmaakt. Na de 4-1 overwinning op Dijon, waarin hij goed was voor drie doelpunten, kreeg de aanvaller vragen over zijn toekomst. “Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet niet of ik het seizoen hier zal afmaken”, vertelde de Nederlander in gesprek met Franse media.

“Ik ben bezig aan mijn vierde seizoen, ik ben aanvoerder geworden. Maar je moet ook naar je loopbaan kijken, we spelen geen Champions League. Op dit moment kan ik niks zeggen”, benadrukte Depay, wiens contract over minder dan een jaar afloopt. Olympique Lyon verloor de finale van de Coupe de la Ligue van Paris Saint-Germain en slaagde er ook via de Champions League niet in om Europees voetbal af te dwingen. Lyon stond zevende toen het seizoen werd stopgezet in verband met de coronapandemie.

"Op dit moment denk ik alleen aan Olympique Lyon, mijn gedachten zitten bij deze club", benadrukte Depay. "Ik kan over topclubs dromen, maar we zullen zien wat er gaat gebeuren. Op dit moment ben ik speler van Olympique Lyon." Depay werd enige tijd geleden met clubs als Bayern München en Borussia Dortmund in verband gebracht en sinds de aanstelling van Ronald Koeman zou ook Barcelona een mogelijke bestemming zijn. Veel zal afhangen van de uitgaande transfers van de Catalanen.

Depay is blij met de start van Lyon aan het nieuwe seizoen. "Ik ben erg blij met mijn drie doelpunten. Het was niet mijn beste wedstrijd, maar we beginnen het seizoen met drie punten. Dat is het belangrijkste. Normaal gesproken worden we door veel supporters gesteund, maar nu kunnen ze er niet allemaal bij zijn. We moeten daarmee leren leven en ons erop aanpassen. Het voelt wel anders aan."

"We hebben laten zien dat we meekunnen met grote clubs. Maar we moeten gefocust blijven en ook de 'kleine' teams blijven verslaan. We moeten ons best doen om voor het hoogst mogelijke te gaan." Lyon, dat slechts negen dagen geleden door Bayern in de Champions League werd uitgeschakeld, speelt na de interlandperiode een uitwedstrijd tegen Girondins Bordeaux.