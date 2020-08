Memphis Depay beleeft uitzonderlijk begin van nieuw seizoen in Ligue 1

Memphis Depay heeft een buitengewoon goede vuurdoop achter de rug in het nieuwe seizoen in de Ligue 1. Onder aanvoering van de aanvaller boog Olympique Lyon vrijdagavond een 0-1 achterstand tegen Dijon om in een 4-1 overwinning. Depay produceerde drie doelpunten en speelde ook een hoofdrol bij de andere treffer van de thuisploeg. Depay maakte zijn eerste hattrick sinds mei 2018, toen hij driemaal scoorde tegen OGC Nice.

Olympique Lyon was deze maand nog actief in de Champions League en bereikte via Manchester City de halve finale, waarin het verloor van de uiteindelijke winnaar Bayern München. Na de onverwacht goede Europese campagne hopen les Gones zich te vestigen als serieuze uitdager van Paris Saint-Germain in de strijd om de landstitel. Die poging leek een moeizame start tegemoet te gaan, na een vroeg doelpunt van Dijon: Aurélien Scheidler opende de score in twee instanties, nadat een eerste poging werd geblokkeerd door Marcelo.

Zes minuten voor de pauze mocht Olympique Lyon echter aanleggen voor een strafschop. Ahmad Ngouyamsa torpedeerde Maxwel Cornet en de daaropvolgende penalty werd benut door Depay, die via de binnenkant van de linkerpaal raak schoot. Enkele minuten later trok hij vanaf de linkerflank het strafschopgebied binnen met een fraaie, achterwaartse passeerbeweging langs Ngouyamsa. Hij verstuurde daarna een lage voorzet, die door een aanraking van verdediger Wesley Lautoa leidde tot een eigen doelpunt van Dijon.

In de blessuretijd van de eerste helft deed Depay er nog een schep bovenop. De aanvoerder van Olympique Lyon voerde de marge op nadat hij de bal in het strafschopgebied ontving en omringd door drie verdedigers de ruimte zag voor een schot in de korte hoek, nadat hij de bal knap bij zich hield. Depay bepaalde de eindstand in de tweede helft vanaf elf meter: hij mikte raak via de onderkant van de lat, nadat invaller Jonathan Panzo op de hak van Léo Dubois stond in het zestienmetergebied. Bij de thuisploeg maakte Kenny Tete twintig minuten voor tijd zijn opwachting als invaller.