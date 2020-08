Cambuur start met overwinning in Keuken Kampioen Divisie-topper

SC Cambuur is het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met een overwinning gestart. Het team van Henk de Jong zegevierde vrijdagavond dankzij Sven Nieuwpoort en Robert Mühren met 2-0 over NEC. De Friese club speelt volgende week een uitwedstrijd tegen MVV Maastricht, terwijl de ploeg van Rogier Meijer over twee weken in eigen huis aantreedt tegen Jong Ajax.

Cambuur had in de eerste 45 minuten een veldoverwicht, maar wist dat niet in een of meer doelpunten uit te drukken. De ploeg van De Jong zocht geduldig naar openingen in de defensie en slaagde er niet in om enkele kansen te verzilveren. Zo ging Norbert Alblas enkele minuten voor rust onder de bal door na een corner. Daar rekende Jarchinio Antonia bij de tweede paal niet op en hij schoot hoog over.

NEC, waar Édgar Barreto in de basis stond, hield verdedigend de ruimtes klein waardoor Cambuur weinig met het vele balbezit kon creëren. De grootste kans van de bezoekers in de eerste helft was de vrije trap van Jordy Bruijn, wiens schot via de vingertoppen van Sonny Stevens en de lat over ging. Qua veldspel was er weinig te genieten gedurende de eerste helft, maar tijdens de pauze maakten de fans van Cambuur dit goed met veel vuurwerk vanaf het parkeerterrein naast het stadion.

Cambuur kwam vijf minuten na de pauze op voorsprong. Uit een corner kopte Nieuwpoort de bal in het doel, waar de verdedigers en Alblas elkaar vragend aankeken: 1-0. NEC probeerde de achterstand weg te poetsen, onder leiding van invaller Jonathan Okita, maar een gelijkmaker bleef uit. Een kwartier voor tijd kwam Cambuur op 2-0. Rob Dieperink wees naar de stip na een tackle van Bart van Rooij op Issa Kallon. Robbert Mühren ging achter de bal staan en tekende voor zijn eerste van het seizoen én de eindstand.