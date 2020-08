Wat is er allemaal aan de hand met Messi en Barcelona?

Het eventuele vertrek van Lionel Messi bij Barcelona beheerst al dagen de nationale en internationale voetbalmedia. Sinds de 8-2 nederlaag in de Champions League tegen Bayern München is het onrustig en Messi lijkt op een transfer uit. Voorzitter Josep Maria Bartomeu wordt gezien als de kwade genius en de door hem gehaalde coach Ronald Koeman heeft een allesbehalve rustige start bij zijn absolute droomclub. Voetbalzone zet alles op een rijtje in deze VZ Docu.