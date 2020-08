Lionel Messi wil pact sluiten met Barcelona

Lionel Messi wil Barcelona op een zo goed mogelijke manier verlaten en is daarom uit op een pact met de club, zo verzekeren Spaanse media vrijdagavond. De advocaten van beide partijen zouden vandaag al een eerste onderhoud over de situatie achter de rug hebben. Messi is naar verluidt niet van plan om direct met voorzitter Josep Maria Bartomeu in gesprek te gaan. De clubtopscorer aller tijden van Barcelona wil dat deze kwestie op formele én zakelijke wijze wordt opgelost zonder dat er sentimenten aan te pas komen.

Volgens de laatste berichten uit Spanje ziet een deel van het bestuur van Barcelona in dat een pact met Messi de enige manier is om de ongekende imagoschade nog enigszins te beperken. Manchester City volgt de ontwikkelingen nauwgezet. De Engelse topclub heeft vooralsnog de beste papieren om de 33-jarige Argentijn in te lijven én hoopt dat beide partijen erin slagen om de wegen op een enigszins vriendelijke manier te laten scheiden. Dat heeft vooral te maken met de wél of niet verlopen clausule in het nog een jaar doorlopende contract van Messi.

Barcelona is van mening dat Messi tot 10 juni de tijd had om zijn contract eenzijdig op te zeggen, terwijl de aanvaller stelt dat het ongebruikelijke én verlengde seizoen een meer dan plausibele reden is om het niet zo nauw te nemen met de deadline. Barcelona wijst geïnteresseerde clubs uit de top vijf competities van Europa, onder meer Manchester City, hoe dan ook op de transferclausule van zevenhonderd miljoen euro. Hoewel het kamp-Messi claimt in zijn recht te staan, gaat Manchester City het risico niet nemen dat een rechter over enkele jaren bepaalt dat de club alsnog zevenhonderd miljoen euro dient te betalen.

Een pact tussen Messi en Barcelona over een vertrek uit het Camp Nou is zodoende ook in het voordeel van Manchester City, dat desalniettemin met een fiks bod op de proppen zal moeten komen. Sport verzekerde donderdagavond dat de Engelsen honderd miljoen euro plus drie spelers willen bieden: Bernardo Silva, Gabriel Jesus en Eric Garcia. Ook de naam van Angeliño is gevallen, daar Ronald Koeman nog een linksback wil. Een dergelijke deal zou in zijn totaliteit de transfersom van Neymar overtreffen. Barcelona ontving drie zomers geleden liefst 222 miljoen euro van Paris Saint-Germain.

Bartomeu vormt echter het grootste obstakel, zo claimt Catalunya Ràdio. De preses wil in tegenstelling tot een deel van het bestuur namelijk helemaal geen akkoord met Messi bereiken. Volgens de radiozender uit Catalonië ‘wil Bartomeu niet de geschiedenis ingaan als de voorzitter die Messi verkocht en weigert hij een handtekening te zetten zolang een club niet de transferclausule betaalt’. Het kan echter ook onderdeel uitmaken van de strategie van de voorzitter. De burofax waarin Messi formeel zijn vertrekwens bekendmaakte viel niet in goede aarde bij de hoogste sportbestuurder, maar wellicht wordt de sfeer ietwat gemoedelijker als beide partijen meerdere keren met elkaar om de tafel hebben gezeten.

Hoewel Messi niet met Bartomeu in gesprek wil gaan, is de aanvaller van zins om de kou uit de lucht halen en de gesprekken tussen de advocaten soepeler te laten verlopen. Vader en zaakwaarnemer Jorge Messi arriveert zondag op Spaanse bodem en zal nog dezelfde dag eveneens met de clubleiding in gesprek gaan. Het valt niet uit te sluiten dat Messi zelf zaterdag of zondagmorgen via sociale media een reactie geeft op zijn vertrekwens, al ligt het ook voor de hand dat hij pas reageert als alle mogelijke obstakels zijn overwonnen. Alle spelers dienen zich zondag op het trainingscomplex te melden voor een coronatest. Een dag later staat de eerste training onder Koeman op het programma.

Messi is naar verluidt niet van zins om in te gaan op het voorstel van Bartomeu om Barcelona tóch trouw te blijven als hij per direct aftreedt. De aanvaller wil daar verder ook niet op ingaan en praat momenteel met zijn vertrouwenspersonen over de beste manier om naar buiten te treden én op welke dag. De naderende interlandperiode biedt daartoe vele mogelijkheden. Messi zal uitsluitend sportieve redenen opnoemen als reden voor zijn vertrek en benadrukken dat het om een einde van een cyclus gaat, zo klinkt het. Hij is daarnaast niet van plan om zich op bestuurlijk vlak te begeven, zeker niet met nog minder dan een jaar tot de volgende presidentsverkiezingen in het Camp Nou.