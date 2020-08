Sergiño Dest blikt vooruit: ‘Het is niet dat we vies tegen elkaar doen’

Sergiño Dest verwacht ook dit seizoen een fanatieke concurrentiestrijd met Noussair Mazraoui om de rechtsbackpositie bij Ajax. De Amerikaans international voorziet hoe dan ook een gezonde concurrentiestrijd. “Natuurlijk verwacht ik dat het weer net zo zal zijn. Dat is altijd zo, het is altijd een strijd”, vertelt hij via de officiële kanalen van Ajax.

“Het is wel een gezonde concurrentiestrijd”, benadrukt Dest. “Het is niet dat we vies tegen elkaar doen of zoiets. We zijn gewoon relaxed tegenover elkaar. Maar ja, het is strijden voor je plek. Moge de beste winnen. Als ik op de bank terechtkom, dan betekent dat gewoon dat ik harder moet werken.” De negentienjarige Dest kwam afgelopen seizoen tot 35 duels in alle competities alvorens de coronapandemie een einde aan het voetbal maakte.

Dest werd maandenlang met een transfer naar Bayern München in verband gebracht, maar het lijkt er niet meer van te komen. De verdediger houdt zich hoe dan ook liever met het voetballende aspect bezig.”'Ik speel nu gewoon bij Ajax, dus ik denk natuurlijk aan Ajax. Het is natuurlijk leuk dat je dat soort dingen hoort, maar ik leef van dag tot dag. Ik moet nog veel verbeteren. Ik speel voor Ajax en dus kan ik hier gewoon hier aan mijn aandachtspunten werken.”

“Wat later gebeurt dat zien we dan wel”, benadrukt Dest, wiens doelen voor komend seizoen in Amsterdam liggen. “Ik wil mezelf natuurlijk heel goed ontwikkelen en met het team veel prijzen pakken. Ik hoop dat we als team iets heel goeds neerzetten. Dat we landskampioen worden en in de Champions League heel ver komen.” Ajax opent het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.