‘Juventus gaat discreet voor aanval met Ronaldo en Messi’

Juventus heeft op 'discrete' manier toenadering gezocht tot het kamp-Lionel Messi, zo meldt L'Équipe vrijdagavond. Volgens het toonaangevende sportblad is vader Jorge Messi benaderd door de grootmacht uit de Serie A. Een eventuele transfer zou hoogst bijzonder zijn, daar Messi een voorhoede zou kunnen vormen met Cristiano Ronaldo.

De aanvallers wonnen gezamenlijk elf keer de Ballon d'Or en stonden jarenlang tegenover elkaar in LaLiga, als sterren van Barcelona en Real Madrid. Ze 'respecteren en waarderen' elkaar, zo verzekert L'Équipe. Toch is een transfer op dit moment onwaarschijnlijk. Messi, die een vertrekwens heeft, zou zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar Manchester City. Toen Paris Saint-Germain zich onlangs bij zijn vader meldde, liet Jorge volgens Olé weten dat zijn zoon aast op een hereniging met Josep Guardiola.

Jorge heeft zowel PSG als Juventus wel aangehoord, zo luidt de berichtgeving vanuit Frankrijk. Sinds Messi een fax verstuurde naar het bestuur van Barcelona om zijn wens duidelijk te maken, gonst het van de geruchten rond zijn toekomst. Vrijdagavond meldt El Periódico dat Barcelona zich niet soepel opstelt: de club zou alleen bereid zijn om Messi te verkopen als de contractueel vastgestelde afkoopsom van zevenhonderd miljoen euro betaald wordt.

Messi wil met de clubleiding in gesprek gaan over een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden, maar vangt vooralsnog bot. Barcelona zou een simpele boodschap hebben meegegeven aan de sterspeler: zolang hij zijn tot medio 2021 doorlopende contract niet verlengt, is er 'niets om over te onderhandelen'. Het kamp-Messi beroept zch op een ontsnappingsclausule die in zijn contract staat. Volgens Barcelona had die voor 10 juni gelicht moet worden, maar Messi en consorten menen dat die datum verzet moet worden omdat het seizoen 2019/20 ook later is geëindigd dan vooraf werd gedacht.