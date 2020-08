‘Haags onderonsje’ geeft doorslag in eerste Keuken Kampioen Divisie-duel

De eerste wedstrijd van het nieuwe Keuken Kampioen Divisie-seizoen is vrijdagavond in het voordeel van FC Eindhoven geëindigd. Het team van Ernie Brandts was dankzij doelpunten van Kaj de Rooij en Lorenzo van Kleef net te sterk voor Jong FC Utrecht: 1-2. De Eindhovenaren spelen over een week in eigen huis tegen Telstar, terwijl de Utrechtse beloften pas over twee weken in actie komen: op 11 september staat FC Volendam-uit op de rol.

FC Eindhoven had slechts elf minuten nodig om aan de leiding te gaan. De Rooij liep op links zijn man voorbij en schoof uitstekend binnen bij de tweede paal. Hij tekende daarmee voor de allereerste treffer van het nieuwe seizoen: 0-1. Jong FC Utrecht voetbalde beter in de eerste 45 minuten, maar stuitte telkens op het sterke centrale duo van FC Eindhoven: Bart Biemans en Mawouna Amevor.

De bezoekers moesten het op Sportcomplex Zoudenbalch van momenten hebben en waren negen minuten voor rust dicht bij de 0-2 toen een schot van Iker Pozo werd aangeraakt en maar net naast ging. Vlak voor de pauze tikte Fabian de Keijzer een schot van De Rooij over zijn doel. Jong FC Utrecht startte goed aan de tweede helft. Mohamed Mallahi schoot buiten bereik van Ruud Swinkels tegen de paal en dat was uiteindelijk een voorbode van de 1-1 in de 53e minuut.

Sylian Mokono zette goed door ten opzichte van Valentino Vermeulen, gaf de bal voor en Tim Pieters kopte de bal van dichtbij binnen. Na enkele wissels aan beide kanten en een ietwat grimmigere sfeer was het FC Eindhoven dat twintig minuten voor tijd op 1-2 kwam. Na een overtreding op ADO Den Haag-huurling Hugo Botermans maakte de eveneens van de Hagenaren gehuurde Van Kleef vanaf elf meter zijn eerste goal voor FC Eindhoven. Dat was ook meteen het laatste wapenfeit, mede omdat Swinkels naderhand met zijn vingertoppen goed reageerde op een inzet van Mallahi.