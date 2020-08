FC Den Bosch haalt Oranje-international van WK 2014 binnen

Paul Verhaegh kondigde na afgelopen seizoen zijn afscheid als profvoetballer aan. Enkele maanden na zijn afscheid keert de oud-verdediger terug bij FC Den Bosch: niet als speler maar als assistent-trainer van het eerste elftal. Verhaegh gaat zich meerdere dagen per week bezig houden met het ondersteunen van hoofdtrainer/coach Erik van der Ven.

“Met zijn ruime ervaring op topniveau kan Paul onze spelers veel bijbrengen en begeleiden in hun ontwikkeling”, zo laat FC Den Bosch vrijdagavond in een communiqué weten. Verhaegh, die volgende week 37 jaar wordt: “FC Den Bosch werkt dit seizoen met een jonge spelersgroep. Ik vind het een geweldige uitdaging om die gasten te helpen bij de start van hun carrière”, vertelt hij enthousiast.

Verhaegh speelde in de jeugd van PSV, waarna hij via AGOVV Apeldoorn in 2004 bij FC Den Bosch terechtkwam. Daarna droeg hij de tenues van Vitesse, FC Augsburg, VfL Wolfsburg en FC Twente om de schouders. Verhaegh kwam tot drie interlands voor het Nederlands elftal. Op het WK van 2014 in Brazilië maakte hij onder bondscoach Louis van Gaal deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. In de achtste finale tegen Mexico (2-1 winst) begon hij zelfs in de basis.

Verhaegh is nog zoekende naar wat hij na zijn actieve loopbaan het liefst wil doen. “Door een paar dagen per week als assistent-trainer op het veld te staan, verwacht ik er in de loop der tijd achter te komen of dit is waar ik in de toekomst mee verder wil.”