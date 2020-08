Hans Kraay junior juicht toptransfer uit Eredivisie toe: ‘Ze lopen de polonaise’

Chidera Ejuke verruilt sc Heerenveen definitief voor CSKA Moskou, zo bevestigt de Eredivisionist vrijdagavond. De aanvaller signeert een vierjarig contract in Rusland. Zijn transfer hing al in de lucht: zondag berichtte de Leeuwarder Courant dat Ejuke voor een bedrag van circa twaalf miljoen euro vertrekt. Zelf doet Heerenveen geen uitlatingen over de afkoopsom.

Met een bedrag van 12 miljoen euro zou Ejuke na Afonso Alves en Miralem Sujelmani, die voor respectievelijk 17 en 16,25 miljoen euro werden verkocht aan Middlesbrough en Ajax, de speler in de clubgeschiedenis van Heerenveen zijn. Toch verdwijnt niet het volledige bedrag in de clubkas van de Friezen. Heerenveen moet een percentage afstaan aan zijn oude club Vålerenga en aan de zaakwaarnemers van Ejuke.

Het vertrek van Ejuke is sportief gezien een grote aderlating voor Heerenveen. De 22-jarige buitenspeler werd een jaar geleden voor iets minder dan twee miljoen euro overgenomen van Vålerenga IF en groeide sindsdien uit tot publiekslieveling in het Abe Lenstra Stadion, met name door zijn dribbels en zijn snelheid aan de linkerflank. In 25 competitiewedstrijden was Ejuke goed voor 9 doelpunten en 4 assists. Na zijn sterke seizoen werd de Nigeriaan in verband gebracht met clubs als Lazio en Olympique Marseille, maar CSKA trok aan het langste eind.

In de studio van FOX Sports wordt vrijdagavond positief gereageerd op de transfer. "Heerenveen loopt de polonaise. Ze kunnen nu drie, vier andere spelers halen. Het is een heel goede zet van en voor Heerenveen", jubelt Hans Kraay junior. Op de website van Heerenveen toont Gerry Hamstra zich content met de bijdrage die Ejuke het afgelopen seizoen heeft geleverd. De buitenspeler heeft zich bewezen als ware publiekstrekker, geeft hij aan.

"Met zijn snelheid, dribbels, constante dreiging en scorend vermogen heeft hij onze supporters mooie dingen laten zien", reageert Hamstra. "Chidera heeft aan al onze verwachtingen voldaan. Hij heeft zich bij ons verder kunnen ontwikkelen en is nog beter geworden. Zijn transfer naar CSKA Moskou zegt daarin alles. We bedanken Chidera en wensen hem heel veel succes in zijn verdere loopbaan."