Justin Kluivert besmet met coronavirus; crisis bij AS Roma

Justin Kluivert heeft positief getest op het coronavirus, zo meldt Sky Italia vrijdagavond. De aanvaller van AS Roma is na Carles Pérez en Bruno Peres de derde speler in 24 uur tijd van de Serie A-club bij wie het virus is vastgesteld. In totaal is Kluivert de vierde speler van AS Roma die een positieve test heeft afgelegd.

Kluivert heeft zelf nog niet bevestigd dat hij een positieve test heeft afgelegd. Bruno Peres deed dat vrijdag wel via Instagam. "Hallo allemaal, ik ben helaas positief getest voor Covid-19, maar ik wil iedereen laten weten dat ik me goed voel en geen symptomen vertoon", schreef de detigjarige rechtsback. "Nu zal ik de quarantaineregels respecteren, maar ik kan niet wachten om weer met de rest van het team toe te werken naar de start van het seizoen."

Het nieuwe Serie A-seizoen begint op 19 september. Het is onzeker of Kluivert dan nog voor AS Roma speelt, want de Italiaanse transferexpert Gianluca di Marzio meldde donderdag nog dat Benevento zijn komst ziet zitten. De naar de Serie A gepromoveerde club zou echter moeilijk kunnen voldoen aan de vermeende vraagprijs van twintig miljoen euro. Een huurovereenkomst zou uitkomst kunnen bieden, al geniet een verkoop de voorkeur van Roma.

De club hoopt extra budget te creëren door de 21-jarige buitenspeler van de hand te doen, zo luidde de berichtgeving. Kluivert speelde afgelopen seizoen 22 wedstrijden voor Roma, waarin hij 4 keer scoorde. Behalve Kluivert, Peres en Pérez legde ook doelman Antonio Mirante onlangs een positieve coronatest af. De werkgever van Kluivert en Rick Karsdorp annuleerde deze week het trainingskamp dat de club wilde beleggen in Nederland bij voetbalclub Stedoco in Hoornaar.