Feyenoord verliest ongeslagen status en grijpt naast Helden Cup

Voor het eerst in de voorbereiding op het nieuwe seizoenheeft Feyenoord een oefenwedstrijd verloren. In het Oostenrijkse Kufstein ging de Eredivisionist met 1-0 onderuit tegen Hamburger SV uit de 2. Bundesliga. Het was het tweede en laatste duel van Feyenoord op de Helden Cup; dinsdag eindigde het duel met Arminia Bielefeld in 0-0. Feyenoord oefent volgende week donderdag nog tegen Club Brugge, voordat het op 12 september aantreedt tegen PEC Zwolle op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen.

Feyenoord moest winnen om een kans te houden op de Helden Cup en toonde in de eerste helft ook aanvallende intenties. Bij balverlies zette de ploeg van Dick Advocaat gauw druk als collectief om de bal te heroveren. Kansen waren er ook voor de Rotterdammers, die aantraden met de van een longinfectie herstelde Steven Berghuis. De aanvaller nam zelf de eerste grote mogelijkheid van Feyenoord voor zijn rekening. Na een klein halfuur probeerde hij het met een stift, maar keeper Julian Pollersbeck bracht redding.

Acht minuten voor de pauze bezorgde Berghuis de bal bij Nicolai Jörgensen, die op de doelman af kopte. Vervolgens wist Pollersbeck met veel moeite redding te bengen op een inzet van Linssen, opnieuw na voorbereidend werk van Berghuis. Op slag van de pauze schoot Jörgensen op de paal na een fout van de keeper. In de tweede helft, waarin Feyenoord aantrad met grotendeels dezelfde opstelling, speelde de ploeg een stuk minder sterk. Manuel Wintzheimer maakte zeven minuten na de rust het enige doelpunt van de wedstrijd met een diagonaal schot. Feyenoord kreeg wat kansen op de gelijkmaker, maar was niet zuiver in de afronding.