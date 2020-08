Ajax-opleiding plots veel beter vertegenwoordigd; Feyenoord in lastig parket

De selectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van Wit-Rusland en Noorwegen kent vijf debutanten. Marcel Groninger, die de taken van de tijdelijk naar Oranje doorgeschoven Erwin van de Looi overneemt, gunt Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Jurriën Timber, Ryan Gravenberch (beiden Ajax), Sven Botman (Lille OSC) en Ché Nunnely (Willem II) hun eerste oproep voor Jong Oranje. De vijf debutanten zijn allemaal jeugdproducten van Ajax.

Tegelijkertijd zijn Ajacieden Carel Eiting en Jurgen Ekkelenkamp afgevallen. Dat geldt ook voor Jan Hoekstra (FC Groningen), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Azor Matusiwa (FC Groningen) en Joey Veerman (sc Heerenveen). In de selectie is wel plaats voor Teun Koopmeiners en Myron Boadu, die afvielen in de selectie van het 'grote' Oranje. Een van de meest opvallende namen in de spelersgroep is Justin Bijlow. De keeper van Feyenoord kreeg onlangs telefonisch van Groninger te horen dat hij zich verplicht moet melden, terwijl zijn club Feyenoord hem niet wil afstaan. Wit-Rusland, het land waar Oranje op vrijdag 4 september speelt, geldt als corona-risicogebied.

KNVB dreigt met schorsing voor Bijlow en Geertruida in Eredivisie

De oproep voor Justin Bijlow plaatst Feyenoord in een lastig parket. Lees artikel

Het leidt tot een lastige situatie voor Bijlow. Die situatie is er echter niet voor Geertruida: de twintigjarige verdediger van Feyenoord behoorde tot de voorselectie, maar zit niet bij de definitieve groep van 25 spelers. Eerder op de vrijdag meldde het Algemeen Dagblad dat Feyenoord 'geïrriteerd' is door de situatie. De club wil vanwege de coronacrisis en de onrustige politieke situatie in Wit-Rusland geen internationals afstaan voor de interland.

Bijlow zou geschorst kunnen worden voor de eerste competitiewedstrijd van de Rotterdammers tegen PEC Zwolle op 12 september, als hij niet met Jong Oranje meegaat. Vier dagen na de interland tegen Wit-Rusland in het Torpedo Stadion in Zhodino volgt in het Yanmar Stadion van Almere City de wedstrijd tegen Jong Noorwegen. Oranje won de voorgaande vier kwalificatiewedstrijden voor het EK 2021 en staat met twaalf punten bovenaan in de poule.

De definitieve selectie:

Doel: Kjell Scherpen (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht)

Verdediging: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Justin Hoogma (FC Utrecht), Jordan Teze (PSV), Sven Botman (Lille OSC), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Danilho Doekhi (Vitesse), Jurriën Timber (Ajax)

Middenveld: Tahith Chong (Werder Bremen), Ryan Gravenberch (Ajax), Teun Koopmeiners, Dani de Wit (AZ), Ludovit Reis (Barcelona)

Aanval: Joshua Zirkzee (Bayern München), Daishawn Redan (Hertha BSC), Noa Lang (Ajax), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Kaj Sierhuis (Stade de Reims), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Myron Boady (AZ) en Ché Nunnely (Willem II).