Kritiek op vrouwenvoetbal weggewuifd: ‘Het is totaal anders’

Het vrouwenvoetbal heeft zich de afgelopen jaren explosief ontwikkeld en de stadions zitten vol bij de interlands van de Oranje Leeuwinnen. Bij het clubvoetbal is die progressie echter wat minder. In gesprek met DAZN werpt Anouk Hoogendijk, goed voor 164 wedstrijden in het betaald voetbal, een blik op deze ontwikkelingen en geeft zij aan wat er beter kan. Zo vindt zij de vergelijking tussen het mannen- en vrouwenvoetbal onterecht, verbaast ze zich over het lage salaris wat vrouwen uitgekeerd krijgen en hoopt zij dat alle Eredivisie-clubs zich gaan inzetten voor een vrouwentak binnen de voetballerij.