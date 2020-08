‘Ajax verdient transfersom zo goed als terug na akkoord voor tien miljoen’

Het lijkt nog slechts een kwestie van tijd voordat Razvan Marin zich speler van Cagliari mag noemen. Transferexpert Giancluca Di Marzio van Sky Italia maakt vrijdagmiddag namelijk melding van een akkoord tussen Ajax en de Sardiniërs. In tegenstelling tot eerdere berichten van Di Marzio die repten over een initiële huurovereenkomst plus verplichting tot koop, lijkt Marin nu toch meteen definitief over te stappen naar de club uit de Serie A.

Ajax houdt naar verluidt in eerste instantie maximaal tien miljoen euro over aan het vertrek van Marin. Dit bedrag wordt opgemaakt door een vaste som en een bonusconstructie. De transfersom van Marin kan nog verder oplopen als de Roemeen Cagliari verlaat voor een transfer elders, aangezien de Amsterdammers ook een doorverkooppercentage hebben laten opnemen in de deal.

Er komt zodoende alweer na een seizoen een einde aan het dienstverband van Marin in Amsterdam. De 21-voudig international van zijn land werd vorig jaar zomer voor 12,5 miljoen opgepikt bij Standard Luik, maar wist zich onder trainer Erik ten Hag nimmer op te werken tot vaste basisspeler.

Marin kwam in zijn enige seizoen op de Nederlandse velden tot zeventien optredens namens Ajax, waarin hij het doel niet wist te vinden. Van deze zeventien wedstrijden maakte hij slechts driemaal de negentig minuten vol. Marin komt bij Cagliari onder meer voormalig PSV’er Gastón Pereiro tegen.