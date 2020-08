‘Misschien komt het een beetje vroeg, maar Daley Blind is ook weggevallen’

Dwight Lodeweges maakte vrijdagmiddag zijn eerste selectie als interim-bondscoach van het Nederlands elftal bekend en de oefenmeester heeft voor drie debutanten gekozen. Perr Schuurs, Mohamed Ihattaren en Owen Wijndal zitten allen voor de eerste keer bij de definitieve Oranje-selectie en vooral de inclusie van Schuurs zorgt voor de nodige verbazing. De verdediger is nog niet zeker van een basisplaats bij Ajax, maar profiteert nu van de afwezigheid van zijn voormalige ploeggenoot Matthijs de Ligt.

“Hij heeft het heel goed gedaan in de laatste wedstrijd tegen Hertha BSC, maar daarvoor ook al. Misschien komt het nog een beetje vroeg, maar we hebben nu ook Daley Blind die is weggevallen, dus we zochten naar een vervanger”, reageert Lodeweges via de kanalen van de KNVB op het debuut van Schuurs. Blind ging dinsdag onderuit tijdens de oefenwedstrijd tussen Ajax en Hertha nadat zijn interne defibrillator af was gegaan: “Van Daley zijn we ontzettend geschrokken allemaal. Ik zat voor de tv en kreeg gewoon kippenvel: alsjeblieft, nee hè. Die gaan we er dan ook niet bijhalen. Laat hem maar rustig herstellen”, zegt Lodeweges daarover.

Ihattaren kan eveneens zijn debuut gaan maken voor Oranje nadat hij vorig jaar al bekendmaakte een interlandloopbaan namens Nederland te verkiezen boven Marokko. Lodeweges is onder de indruk van de verrichtingen van de spelmaker van PSV in de voorbereiding, maar plaatst ook een kanttekening: “Hij kan ook echt goed voetballen, aan de bal is het echt geweldig. Maar de andere zaken moeten ook voor elkaar zijn. Arbeid, schakelen, omgaan met teleurstellingen… Volgens mij gaat dat steeds beter.”

Wijndal werd afgelopen woensdag bekeken bij het Europa League-duel tussen AZ en Viktoria Plzen en hij is, naast Marco Bizot, de enig veldspeler van de Alkmaarders die het tot de definitieve selectie heeft weten te schoppen. Myron Boadu, Calvin Stengs en Teun Koopmeiners overleefde de schifting niet: “Ze zijn teleurgesteld natuurlijk en dat snap ik ook”, reageert Wijndal via de kanalen van zijn club. “Ze blijven hard werken om er de volgende keer bij te zetten. Nu moet ik het zonder ze doen, maar dat komt wel goed.” De verdediger zelf is blij met zijn eerste uitverkiezing: “Het is snel gegaan. Hier droom je van als je klein bent. Dan kijk je naar die jongens en denk je: ik wil daar ook staan. Hopelijk is het binnekort zover. Ik kijk ernaar uit om met die jongens te trainen, veel van ze te leren en de wedstrijden te spelen hopelijk.” Het Nederlands elftal speelt op vrijdag 4 september in de Nations League tegen Polen. Italië is drie dagen later de tegenstander in de tweede editie van het toernooi.