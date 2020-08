Dwight Lodeweges verwelkomt drie debutanten in Oranje-selectie

Het Nederlands elftal speelt over een ruime week tegen Polen en Italië in de Nations League en drie spelers kunnen dan hun debuut gaan maken. De KNVB maakt vrijdagmiddag namelijk bekend dat Perr Schuurs, Owen Wijndal en Mohamed Ihattaren alle drie voor de eerste keer deel uitmaken van de selectie van interim-bondscoach Dwight Lodeweges.

De selectie van Schuurs geldt als de grootste verrassing, aangezien de jonge verdediger afgelopen seizoen bij Ajax niet verzekerd was van een basisplaats. De stopper heeft echter een sterke voorbereiding achter de rug en profiteert van de afwezigheid van Matthijs de Ligt, die door een schouderoperatie geruime tijd aan de kant staat.

Voor Ihattaren is het ook de eerste keer dat hij geselecteerd wordt. De spelmaker van PSV maakte vorig jaar al bekend een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal te verkiezen boven Marokko, maar moest daarna nog lange tijd wachten op zijn eerste kans. Voor Wijndal vormt zijn eerste uitverkiezing een beloning voor het sterke seizoen dat de linksback achter de rug heeft bij AZ. Daley Blind, normaal gesproken de linkervleugelverdediger, ontbreekt bovendien nadat hij eerder deze week in de oefenwedstrijd tussen Ajax en Hertha BSC onderuitging nadat zijn interne defibrillator afging. Blind zal tot de uitslag van de verschillende onderzoeken waar hij aan wordt onderworpen binnen is niet voetballen.

Naast Blind zijn ook het AZ-trio Teun Koopmeiners, Myron Boadu en Calvin Stengs, Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Kenny Tete (Olympique Lyon), Jeroen Zoet (PSV) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) afgevallen ten opzichte van de eerder bekendgemaakte voorselectie. Lodeweges heeft wel plek ingeruimd voor spelers als Ryan Babel, Hans Hateboer, Kevin Strootman en Leroy Fer. Laatstgenoemde keert na zes jaar terug bij Oranje.

Het Nederlands elftal trapt de tweede editie van de Nations League op 4 september af tegen Polen. Drie dagen later, op 7 september, is Italië de tegenstander. Allebei de interlands worden zonder publiek afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA.

De volledige selectie van het Nederlands elftal

Doel: Jasper Cillessen (Valencia), Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich City)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Perr Schuurs (Ajax), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ)

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Leroy Fer (Feyenoord), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Quincy Promes (Ajax).