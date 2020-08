‘WhatsApp-groep ‘verbijsterde’ Real-selectie ontploft na nieuws uit Barcelona’

Het nieuws dat dinsdagavond naar buiten kwam over de vertrekwens van Lionel Messi zorgde voor grote verbazing in de voetbalwereld en bij Barcelona’s aartsrivaal Real Madrid was dit niet anders. ESPN heeft, van bronnen die dicht bij de kleedkamer van de Koninklijke staan, te horen gekregen dat de WhatsApp-groep van de selectie van de kampioen van Spanje ontplofte nadat het nieuws over Messi’s beslissing wereldkundig werd gemaakt.

Uit de vele berichten in de besloten groep viel op te maken dat de spelers van Real Madrid ‘verbijsterd’ waren door het nieuws. Een dag later, op woensdag, was het naderende vertrek van de sterspeler van Barcelona nog altijd onderwerp van gesprek en veel spelers lieten weten niet te kunnen geloven dat Messi er inderdaad voor heeft gekozen om na twintig jaar het Camp Nou te verlaten.

Niemand van de huidige selectie van Real Madrid heeft ooit een Clásico meegemaakt waarbij Messi geen speler was van Barcelona, aangezien zelfs routinier en aanvoerder Sergio Ramos pas een jaar na het debuut van de Argentijn in het Santiago Bernabéu neerstreek. Hoewel het al langer duidelijk is dat het rommelt in Barcelona, zijn de Madrilenen naar verluidt ‘geschokt’ door de manier en het moment waarop het nieuws over Messi’s vertrekwens naar buiten kwam.

Barcelona verloor onlangs immers met 8-2 van Bayern München in de Champions League, waarna trainer Quique Sétien het veld moest ruimen en Ronald Koeman zijn plaats overnam. De beslissing van Koeman om op weinig subtiele wijze afscheid te nemen van Luis Suárez vormt volgens de berichtgeving uit Spanje een van de redenen achter het besluit van Messi om de knuppel in het hoenderhoek te gooien.

In tegenstelling tot in bij Barcelona, is het deze zomer bij Real Madrid nog opmerkelijk rustig. Op de terugkeer van huurlingen als Martin Ödegaard en Álvaro Odriozola na gebeurt er weinig op transfergebied en de meeste geruchten gaan over het al dan niet aanstaande vertrek van spelers als Gareth Bale en James Rodríguez. De selectie van Real Madrid komt volgende week weer bij elkaar om de voorbereiding op het nieuwe seizoen te starten.