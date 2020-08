Regering brengt Van Dijk, De Jong, Strootman en Wijnaldum goed nieuws

De KNVB heeft goed nieuws ontvangen in aanloop naar de Nations League-duels van het Nederlands elftal met Polen (4 september) en Italië (7 september). Minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport maakt vrijdag namelijk bekend dat er wat betreft Oranje een uitzondering wordt gemaakt op het gebied van de quarantaineregels. Hierdoor kunnen verschillende in het buitenland spelende internationals zich gewoon melden bij interim-bondscoach Dwight Lodeweges. Van Ark benadrukt wel dat de maatregel niet geldt voor andere interlands van Nederland.

Als de quarantaineregels die in Nederland gelden ook op de spelers van Oranje waren toegepast, dan hadden Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Ryan Babel, Kevin Strootman en Frenkie de Jong eerst tien dagen in quarantaine gemoeten, naar advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze internationals hadden in dat geval sowieso de wedstrijden tegen Polen en Italië moeten laten schieten. Door de geste van Van Ark zijn eventuele vervangers echter niet nodig.

In het geval van zelfisolatie hadden Van Dijk en consorten ook de start van het nieuwe seizoen bij hun clubs gemist, wat een onwenselijke situatie zou zijn. Van Ark is derhalve bereid om een uitzondering op de regel te maken. Voor Oranje is daarmee het probleem opgelost, maar dat geldt volgens het Algemeen Dagblad niet voor alle teams en sporten. Het ministerie ontvangt veel verzoeken en wil daarom een algemene leidraad opstellen.

"Ik heb een positieve grondhouding over vergelijkbare verzoeken", laat Van Ark vrijdag weten in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Er komen zo snel mogelijk spelregels voor alle topsport." De minister wordt wat betreft het Nederlands elftal regelmatig geïnformeerd door de KNVB. "De KNVB heeft me verzekerd dat de voetballers in een sportbubbel zullen blijven. Zo worden ze bijvoorbeeld apart vervoerd, om contact met andere passagiers te voorkomen."

Tegenover De Telegraaf gaat Van Ark nader in op haar beslissing om enkele internationals van Oranje vrijstelling te geven. "De situatie van de KNVB is urgent, want de wedstrijd (tegen Polen, red.) is al aanstaande vrijdag." Er zijn spelers die overkomen uit Spanje, Frankrijk en Engeland, waar vanwege de coronacrisis 'code oranje' geldt. Reizigers uit die landen wordt geadviseerd om bij aankomst in Nederland in quarantaine te gaan. Van Ark wil daar verder echter geen uitspraken over doen. "Dat is aan de KNVB." De selectie van het Nederlands elftal komt aanstaande maandag bijeen.