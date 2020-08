Klopp laat zich niet verleiden tot oordeel over contractsituatie Wijnaldum

De toekomst van Georginio Wijnaldum lijkt bij Barcelona te liggen. Mundo Deportivo meldde eerder deze vrijdag dat de Catalanen serieus werk maken van de komst van de middenvelder van Liverpool. Manager Jürgen Klopp wil vrijdagmiddag op een persconferentie niet al teveel kwijt over de situatie omtrent Wijnaldum, die bij the Reds nog een jaar vastligt.

"Het is een open contractsituatie, we doen daar verder geen mededelingen over", wordt Klopp op het persmoment voorafgaand aan het duel om de Community Shield met Arsenal geciteerd door onder meer de Liverpool Echo. "De kwestie blijft tussen de club en speler. De verhoudingen zijn momenteel goed, Gini maakt een scherpe indruk tijdens de voorbereiding. De afgelopen jaren was hij ook al steeds één van de beste spelers. Dat is alles wat ik erover kan zeggen."

Begin juni meldde onder meer The Guardian dat Wijnaldum een meerjarig contract kon tekenen op Anfield. Ruim twee maanden later bracht Sky Sports dat er radiostilte was tussen het bestuur van Liverpool en de middenvelder, waardoor er geruchten kwamen over een tussentijds vertrek van de Oranje-international. In de Spaanse media zijn al berichten verschenen dat Liverpool inzet op een transfersom van minimaal 20 à 25 miljoen euro.

Een eventueel vertrek van Wijnaldum naar Barcelona zorgt niet opeens voor koopwoede bij Liverpool, zo benadrukt Klopp tijdens de persbijeenkomst. "We zullen zien hoeveel we kunnen en willen uitgeven. We beschikken momenteel over een grote selectie met veel talentvolle spelers. Daar heb ik momenteel geen klachten over. Ik ben gelukkig als manager, al kijken we altijd naar manieren om onszelf te verbeteren. Intern doen we dat zeker."

Klopp laat zich tot slot uit over de situatie rondom Lionel Messi, die Barcelona juist lijkt te willen verlaten. "Interesse in Messi? Wie zou hem niet in zijn elftal willen hebben?", vraagt de Duitser zich hardop af. Om er gelijk aan toe te voegen: "Wij maken echter geen schijn van kans. Maar het is zonder meer een fantastische speler!" Klopp weet dat Manchester City een serieuze gegadigde is. "Het zal dan alleen nog maar lastiger worden om ze te verslaan. Voor de Premier League is het geweldig, al weet ik niet of deze competitie zo’n boost nog nodig heeft. Hij heeft nooit in een andere competitie gespeeld en het voetbal hier is heel anders. Het zou mooi zijn, maar ik heb ook zo mijn twijfels over zijn komst."