KNVB dreigt met schorsing voor Bijlow en Geertruida in Eredivisie

Feyenoord is 'hevig ontstemd' door een telefoontje van de KNVB richting de jeugdinternationals van Jong Oranje, zo meldt het Algemeen Dagblad. De club weigert Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida af te staan voor de interland van Jong Oranje in en tegen Jong Wit-Rusland op 4 september. Volgens de krant hebben de spelers in een telefoongesprek gehoord dat ze mogelijk worden geschorst voor de eerste competitiewedstrijd van de Rotterdammers tegen PEC Zwolle op 12 september.

Feyenoord is 'geïrriteerd' door de mededeling en het feit dat niet de leiding van de club of technische staf is gebeld, maar de spelers zelf. De Rotterdamse club wil de twee spelers om twee 'plausibele redenen' absoluut niet afstaan. 'Uiteraard de ernstige zorgen om de gezondheid van de spelers gezien het coronavirus, dat ook in Wit-Rusland niet onder controle is. En natuurlijk de zeer onrustige politieke situatie in het land', zo klinkt het.

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, geeft tegenover de krant aan te balen van de situatie. "Maar we moeten die wedstrijd nou eenmaal spelen, er is geen keuze. We hebben bij de clubs aangegeven dat we er echt alles aan doen om de veiligheid van de spelers te garanderen. We moeten voetballen. Het kan niet zo zijn dat spelers van Feyenoord thuisblijven en dat andere clubs wel spelers afstaan. Iedereen gelijk in deze."

"De dreiging van de schorsing voor Bijlow en Geertruida voor de Eredivisie? Dat zijn gewoon de regels, die internationaal gelden. Die verzinnen wij niet", stelt Hoogma, die via de media moest vernemen dat Feyenoord het duo niet wil afstaan. "Daar hadden we officieel van de clubleiding ook niets van vernomen. Daar heb ik Frank Arnesen (technisch directeur Feyenoord, red.) ook over gebeld. Wij hebben gewoon aangegeven wat de consequenties kunnen zijn van het afmelden voor interlands."

De KNVB hoopt nog dat voetballers een uitzondering krijgen ten opzichte van de regels die er gelden inzake quarantaine. Die uitzondering komt er volgens Feyenoord zo goed als zeker niet. "Daar moet de regering over beslissen", aldus de directeur. "Slechts Nederland en Moldavië hebben die regels nog niet, 53 landen al wel. Dat heeft ook grote consequenties voor het Europese voetbal straks. Maar wij beslissen dat niet."