Chelsea dendert door en presenteert aanwinst nummer vijf

Thiago Silva is speler van Chelsea. De Londenaren maken bekend dat de verdediger transfervrij overkomt van Paris Saint-Germain en voor een jaar heeft getekend. Chelsea heeft de optie om de verbintenis van de ervaren verdediger met een seizoen te verlengen. Frank Lampard kon eerder al Hakim Ziyech (Ajax), Timo Werner (RB Leipzig), Ben Chilwell (Leicester City) en Malang Sarr (OGC Nice) verwelkomen op Stamford Bridge.

"Ik ben zeer gelukkig met mijn komst naar Chelsea", reageert Silva na het zetten van de handtekeningen op zijn entree bij the Blues. "Ik prijs me gelukkig dat ik onderdeel mag gaan uitmaken van de selectie van manager Frank Lampard, het veroveren van prijzen is het ultieme doel." De Chelsea-aanhang krijgt gelijk een boodschap mee. "Ik zie jullie snel, supporters van Chelsea. Ik kijk ernaar uit om binnenkort op Stamford Bridge te spelen."

Chelsea-directeur Marina Granovskaia is blij met het aantrekken van Silva. "De komst van een speler van wereldklasse stemt ons zeer tevreden. Hij speelt al jaren op het allerhoogste niveau. We twijfelen er dan ook niet aan dat zijn ervaring en kwaliteiten alleen maar nuttig kunnen zijn voor de vele talentvolle spelers die hier al rondlopen. Het is wat ons betreft een ideale match en we hopen van harte dat Thiago zijn prijzenkast bij Chelsea weet aan te vullen."

Silva sloot zijn periode bij Paris Saint-Germain vorige week zondag af in de met 0-1 verloren Champions League-finale tegen Bayern München. De routinier stond in totaal acht seizoenen onder contract bij PSG. Hij kwam eerder in Europa uit voor FC Porto, Dinamo Moskou en AC Milan. Zijn officiële debuut voor Chelsea volgt wellicht op 14 september, als de ploeg van Lampard het nieuwe Premier League-seizoen opent tegen Brighton & Hove Albion.