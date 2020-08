Revolutie van start: Juventus meldt eerste aanwinst Andrea Pirlo

Weston McKennie gaat aan de slag bij Juventus, zo meldt de Italiaanse grootmacht via de officiële kanalen. De 22-jarige centrale middenvelder wordt komend seizoen op huurbasis overgenomen van Schalke 04, dat hiermee 4,5 miljoen euro ontvangt. Juventus kan McKennie volgend jaar voor 18,5 miljoen euro definitief overnemen.

Volgens onder meer Sky Italia moet Juventus de Amerikaan verplicht overnemen als hij komend seizoen in meer dan zestig procent van de duels meespeelt. De club bevestigt zelf alleen dat men verplicht is om McKennie over te nemen als hij aan bepaalde sportieve voorwaarden voldoet. McKennie, die tot medio 2024 vastligt bij Schalke 04, is de eerste aanwinst van Juventus sinds het aantreden van Andrea Pirlo, die begin augustus werd aangesteld als opvolger van Maurizio Sarri.

De 41-jarige Italiaan houdt een grote schoonmaak bij Juventus en heeft al afscheid genomen van Blaise Matuidi, die heeft getekend bij Inter Miami FC. Ook onder anderen Sami Khedira en Gonzalo Higuaín staan voor een vertrek. "We hebben gezamenlijk besloten dat Gonzalo de club deze zomer gaat verlaten", zo liet Pirlo onlangs weten op een perspraatje. "Hij maakt geen onderdeel uit van het project."

McKennie maakte de afgelopen vier jaar een goede indruk in Gelsenkirchen. De negentienvoudig international heeft 91 wedstrijden gespeeld voor de Bundesliga-club, met 5 goals en 7 assists als resultaat. De middenvelder werd door zijn prestaties in verband gebracht met onder meer Liverpool, Leicester City, Newcastle United en Southampton, maar kiest nu dus voor een avontuur in Turijn.