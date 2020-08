Keuze Ibrahimovic lijkt definitief na duidelijk signaal op Instagram

Het lijkt erop dat Zlatan Ibrahimovic zijn avontuur bij AC Milan een vervolg geeft. De 38-jarige aanvaller komt vrijdag namelijk met een veelzeggende post op Instagram. "Zoals ik al zei: ik ben pas aan het opwarmen bij AC Milan", zo schrijft Ibrahimovic aan zijn bijna 44 miljoen volgers op het social media-kanaal. Veel mensen zijn blij met de beslissing van de routinier om in Milaan te blijven, zo blijkt uit de reacties op Instagram.

In de Italiaanse media leeft de verwachting dat Ibrahimovic binnen afzienbare tijd zijn handtekening zet onder een nieuw eenjarig contract bij AC Milan, met de optie op nog een seizoen. Beide partijen lijken een akkoord te hebben bereikt over het jaarsalaris van de Zweedse spits. Ibrahimovic gaat zeven miljoen euro per jaar opstrijken, zonder bonussen. Door de Instagram-post van de boomlange aanvaller lijkt een definitief akkoord slechts een kwestie van tijd.

Ibrahimovic liet eerder nog optekenen in de Italiaanse media dat hij weinig trekt heeft in deelname aan de Europa League. Het lijkt er echter op dat de voormalig Ajacied van mening is veranderd sinds de sterke reeks van AC Milan na de hervatting. Volgens verschillende Italiaanse media is Ibrahimovic gecharmeerd van de werkwijze van trainer Stefano Pioli. De ex-spits van onder meer Juventus en Internazionale keerde in januari terug bij AC Milan, nadat hij tussen 2010 en 2012 ook al uitkwam voor i Rossoneri.