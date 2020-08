Verbijsterde Driessen kraakt uitspraak Jol na vertrek Beugelsdijk en Immers

Valentijn Driessen snapt weinig van het beleid van ADO Den Haag sinds de komst van Martin Jol, Hoofd Technisch Hart. Clubiconen Tom Beugelsdijk en Lex Immers zijn nog voor de start van het nieuwe seizoen vertrokken uit het Cars Jeans Stadion, terwijl Jol juist pleitte voor een elftal met een echte Haagse signatuur. Driessen ziet het met de Eredivisie in aantocht somber in voor ADO.

"Bij ADO konden twee ultieme Haagse clubiconen zonder enig rumoer de deur achter zich dichttrekken", verwijst de chef voetbal in zijn column voor De Telegraaf naar het plotselinge vertrek van Beugelsdijk en Immers. "Lex Immers en Tom Beugelsdijk waren het liefst bij hun jeugdliefde gebleven, maar ze voelden zich ongewenst in eigen huis. Beugelsdijk koos met Sparta Rotterdam eieren voor zijn geld. Immers werd zo doodziek van de insinuaties dat hij beter kon vertrekken, dat hij de daad bij het woord voegde."

Immers voelt zich niet gewenst en breekt per direct met ADO

Er is een einde gekomen aan het huwelijk tussen ADO Den Haag en Lex Immers. Lees artikel

Driessen zet in dat kader vraagtekens bij het gevoerde beleid in Den Haag. "Het nieuwe technische beleid van ADO hangt van paradoxen aan elkaar. Bij zijn presentatie als hoofd van het technisch hart zei Martin Jol dat hij een Haagse revolutie wilde ontketenen. Het eerste elftal moest weer een Haags gezicht krijgen. Terug naar de stad, terug naar de roots, terug naar De Aftrap, de eens veelgeprezen jeugdopleiding van de Haagse Eredivisie-club." De ambities stroken niet met het vertrek van de verdediger en de middenvelder. "De eerste twee ’geloosde’ spelers zijn juist twee onvervalste Haagse clubiconen."

Er zijn bij Driessen tevens twijfels over de positie van de deze zomer aangestelde Aleksandar Rankovic. De columnist denkt dat de Servische coach ‘de hete adem van Jol al in zijn nek voelt’. "Hij begint te goochelen met systemen en ’bidt’ publiekelijk om nieuwe sterkhouders. Komt er na de kansloze Engelse invasie en de hausse aan onrijpe jeugdspelers niet snel een serieuze kwaliteitsinjectie, dan is het ontlopen van degradatie uitstel van executie geweest", zo besluit Driessen.