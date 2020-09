‘Wie weet haalt een van die kids met wat hulp van ons echt de Eredivisie’

Joris van Overeem en Tim Receveur mogen zich sinds vandaag officieel eigenaar noemen van een online voetbalacademie. De middenvelders van respectievelijk FC Utrecht en Almere City FC wilden iets nuttigs doen met hun vrije tijd tijdens de coronabreak en ontdekten naar eigen zeggen een gat in de markt. Waar het hen vooral om gaat is dat ze kinderen kunnen motiveren om beter te leren voetballen, terwijl ze tegelijkertijd hun eerste stappen als ondernemer willen zetten voor een leven na hun profcarrière.

Door Thijs Verhaar

Nee, aan stoppen denken de 29-jarige Receveur en de drie jaar jongere Van Overeem voorlopig nog niet. Ze willen allebei nog zo lang mogelijk van waarde zijn voor hun clubs en zelf voetballen blijft het hun grootste hobby, maar tegelijkertijd willen de twee ook iets doen met hun passie voor ondernemen. “Dat viel nu heel mooi samen in de coronatijd, waarin we maandenlang niet konden trainen”, legt Van Overeem uit. Ze kwamen er bij toeval achter dat er maar weinig vergelijkbare online voetbalscholen zijn waarmee jonge spelers zichzelf kunnen verbeteren en besloten toen om zelf aan de gang te gaan met een businessplan en de hulp van twee ervaren ondernemers. “Een vriend van ons wilde zijn zoontje graag wat trainingen geven toen dat op de lokale club niet kon. Hij vond online niet de juiste uitlegvideo’s, dus hebben wij vastgelegd wat wij zelf in de jeugd hebben geleerd.”

Van Overeem groeide op bij AZ, terwijl zijn compagnon de gehele Ajax-opleiding doorliep. “Daar hebben we natuurlijk enorm veel geleerd, waar we vandaag de dag nog altijd profijt van hebben”, aldus Receveur. Hoewel de twee nooit bij dezelfde club zaten, kennen de geboren Amsterdammers elkaar al jaren via hun wederzijdse vriend Vincent Janssen. “Joris speelde met hem bij AZ en Jong Oranje en ik hem heb bij Almere City meegemaakt, dus via hem hebben wij elkaar leren kennen.” Dat leverde een waardevolle vriendschap op die nu is uitgegroeid tot een co-eigenaarschap van hun eigen bedrijf: FutureGoats. “Iedereen wil natuurlijk graag een betere voetballer worden en we hopen dat onze video’s de jeugd inspireren om zich te kunnen ontwikkelen. Het zijn voornamelijk individuele oefeningen, dus het enige wat je nodig hebt is een bal en soms wat attributen”, legt van Overeem uit. “De kinderen kunnen in principe dus alleen trainen, maar het is natuurlijk ook heel tof om als ouder en kind samen te oefenen.”

Receveur benadrukt dat hun website zich niet richt op de toptalenten, want zij krijgen al de best mogelijke opleiding via profclubs. Het gaat volgens de middenvelder vooral om de jongens en meisjes die bij een amateurclub spelen en graag beter willen worden. Zij kunnen een abonnement voor een paar euro per maand afsluiten en krijgen dan toegang tot meer dan duizend instructiefilmpjes, wekelijks nieuwe trainingsschema’s, challenges en interviews. Daarnaast hebben ze ook regelmatig de mogelijkheid om in contact te komen met coaches, scouts en profspelers als de eerder genoemde Vincent Janssen, Marco van Ginkel, Ricardo van Rhijn, Cyriel Dessers en bekende namen uit de Eredivisie. “We krijgen veel enthousiaste reacties van collega’s die graag iets willen doen om de jeugd te inspireren. Veel jongens hebben hun medewerking al toegezegd en vanuit daar hopen we dat het als een soort olievlek uitbreidt”, aldus Van Overeem. “We vinden het allemaal belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen lekker naar buiten gaan en sportief bezig zijn.”

Op de website is een grote hoeveelheid video’s te vinden, die door het tweetal zelf zijn opgenomen. “Alleen de trucjes hebben we overgelaten aan een freestyler”, vertelt Van Overeem lachend. “Hermen stond op het podium bij het NK Freestylen en het past niet echt in onze speelstijl om zulke dingen te doen, dus de kinderen kunnen al die tricks waarschijnlijk sneller dan wij, haha.” Wel heeft hij samen met Receveur vele uren gemaakt om meer dan duizend oefeningen met passing, dribbels, aannames, basistechniek, schijnbewegingen en wat al niet meer vast te leggen. “Daar kunnen kinderen echt jaren mee vooruit”, verwachten de twee. Ze willen in de toekomst nieuwe video’s blijven uploaden en wellicht ook iets op touw zetten voor keepers en mogelijk zelfs uitbreiden met Engelstalige video’s. “Maar dat laatste is echt iets voor de toekomst, hoor. We moeten eerst maar eens kijken hoe het gaat lopen. Voor nu zouden we heel tevreden zijn als we in het eerste jaar 10.000 abonnees mogen verwelkomen.”

Ondanks die grote ambities verwachten de twee niet dat het hun carrière als voetballer in de weg gaat zitten. “Het is natuurlijk een groot voordeel dat we alles online kunnen doen”, legt het tweetal uit. Receveur is afgelopen weekend weer begonnen aan de competitie met Almere City en ook Van Overeem is reeds in training bij FC Utrecht. “We hebben nu inderdaad minder vaak vrijaf dan eerst, maar een video is op zich redelijk snel gemaakt en er staat gelukkig al heel veel online. Bovendien gaat alles online, dus hebben we niet te maken met reistijd en dergelijke. We kunnen aan de slag wanneer het ons uitkomt en het is ook wel eens leuk om met iets anders dan je eigen werk bezig te zijn”, aldus Receveur. “Het is weliswaar ook iets met voetbal, maar het geeft gewoon een goed gevoel als we andere mensen kunnen inspireren met hetgeen waar wij al heel ons leven plezier uit halen. We hopen uiteraard dat ons bedrijf op termijn heel groot gaat worden, maar we zijn bij wijze van spreken ook al tevreden als er maar een paar jongens of meisjes zijn die de sport omarmen.”

Omdat de site pas sinds vandaag officieel live is, kunnen de twee nog niets zeggen over de bezoekerscijfers. Wel horen ze enthousiaste geluiden uit hun directe omgeving, dus ze zien het zonnig in. “Bij Almere vinden ze het sowieso fijn als spelers ook op maatschappelijk vlak iets bijdragen en mijn medespelers vinden de video’s er goed en strak uitzien”, aldus Receveur. Van Overeem vult aan dat zijn ploeggenoten bij FC Utrecht zelfs al hebben gevraagd om een gratis lidmaatschap. “Een geintje natuurlijk, maar het geeft wel aan dat ze enthousiast zijn. Het zou echt super zijn als we veel kinderen kunnen bereiken met onze video’s en wie weet komt een van hen met een beetje hulp van onze instructievideo’s ooit wel echt in de Eredivisie terecht. Dan is onze missie helemaal dubbel en dwars geslaagd.”

Wie meer wil weten over de online voetbalacademie, kan terecht op FutureGoats.com