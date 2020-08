Linssen doet social media in de ban: ‘Hoef niet te lezen wat iedereen schrijft’

De komst van Bryan Linssen naar Feyenoord werd niet door iedereen met gejuich ontvangen. Met name op de sociale media waren er discussies over de van Vitesse afkomstige vleugelaanvaller. Linssen krijgt ook lang niet alles mee wat er over hem wordt gezegd, want de Feyenoord-aanwinst maakt sinds enige tijd geen gebruik meer van zijn social media-kanalen.

"Ik probeer me er zo veel mogelijk van af te schermen en lees ook niet zoveel dingen", praat Linssen met RTV Rijnmond over de kritiek van de achterban van Feyenoord op zijn entree. "Heel veel mensen zijn blij dat je komt, maar er zijn ook veel mensen die er minder blij mee zijn. Je weet dat Feyenoord een heel grote achterban heeft. Op social media schrijft iedereen wat 'ie wil, dus dat hoef ik allemaal niet te lezen."

Linssen zet zich voor honderd procent in voor Feyenoord. Meer kan hij naar eigen zeggen ook niet doen. "Als het lukt, dan is het fantastisch. En dan hoef ik ook niet de hemel in geprezen te worden. En als het slecht gaat, dan hoef ik ook niet van iedereen de negatieve reacties te horen. Laten we altijd maar op één lijn blijven", aldus de 29-jarige aanvaller, die een driejarig contract tekende in De Kuip.

De zomeraanwinst gaat dan ook niet op zoek naar verhalen over hem op fora van Feyenoord-fans. "Natuurlijk deed ik dat vroeger wel. Als ik gescoord had, dan vond ik het mooi om alles te lezen. En als ik slecht had gespeeld, dan deed ik dat niet. Alleen nu realiseer ik me dat ik dat allemaal niet nodig heb en dat je zo goed bent als je laatste wedstrijd", aldus Linssen, die de sociale media in de ban heeft gedaan. "Ook om privéredenen. Op social media wordt toch alles mooier gemaakt dan het is. Iedereen wil laten zien hoe mooi leven die heeft. En niet iedereen hoeft het te zien dat ik in een dikke auto rijd. Dat doe ik overigens niet hoor, maar bij wijze van spreken."