Pellegrini wijst Koeman terecht: ‘Het is een gebrek aan respect’

Manuel Pellegrini is kritisch op Ronald Koeman. De Nederlandse trainer zou Luis Suárez via een telefoongesprek hebben gezegd dat er voor hem geen toekomst meer is bij Barcelona en hij mag vertrekken. Real Betis-trainer Pellegrini is van mening dat Koeman het nieuws aan Suárez nooit telefonisch had mogen brengen.

Direct na zijn aanstelling nam Koeman telefonisch contact op met Suárez en bracht hij hem het nieuws dat hij op zoek kan naar een nieuwe werkgever. Volgens de ex-trainer van onder meer Real Madrid, Manchester City, Málaga en Villarreal betuigt de manier van handelen van Koeman ‘een gebrek aan respect’. “Wat mij betreft is dit niet correct”, reageert Pellegrini in een interview met ESPN. “Als trainer moet je in staat zijn om dit soort nieuws face to face te brengen. Ik heb dit soort momenten vaak meegemaakt en het doet pijn. Maar wanneer je dit telefonisch doet, dan is dat in mijn ogen een gebrek aan respect richting de speler.”

Koeman is door Barcelona aangesteld als opvolger van Quique Setién. De Nederlandse trainer kent een moeizame start, nog voordat de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen. Het besluit om afscheid te nemen van Suárez heeft veel stof doen opwaaien in het Camp Nou en werd gevolgd door het besluit van clubicoon Lionel Messi om te vertrekken. De Argentijnse captain heeft dinsdag aan de clubleiding laten weten dat hij weg wil. Koeman gaf bij zijn aanstelling nog aan dat hij Messi er hoe dan ook bij wil houden.