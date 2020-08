Ajax-talenten duiken op naast Ünüvar: ‘Daar kunnen ze het verschil maken’

De Keuken Kampioen Divisie gaat dit weekeinde weer van start, met onder meer de thuiswedstrijd van Jong Ajax tegen Roda JC Kerkrade op het programma. Kees Kwakman volgt de competitie op de voet voor FOX Sports en de voormalig middenvelder van onder meer FC Groningen en NAC Breda is met name benieuwd naar de ontwikkeling van een drietal Ajacieden.

"We hebben de afgelopen seizoenen gezien dat Jong Ajax zich kan mengen in de titelstrijd en ik ga ervan uit dat dat dit jaar weer lukt. Er loopt namelijk weer aardig wat talent rond", concludeert Kwakman in een voorbeschouwing met NU.nl. De analist noemt gelijk drie voorbeelden. "Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Naci Ünüvar maakten in de voorbereiding minuten bij het 'grote' Ajax, maar zullen tijdens het seizoen vooral in de Keuken Kampioen Divisie te vinden zijn. En daar kunnen ze het verschil maken."

Directeur Keuken Kampioen Divisie: ‘Het wordt grillig en onvoorspelbaar'

Ünüvar kwam afgelopen dinsdag niet in actie in de oefenduels van Ajax met Holstein Kiel (5-2) en Hertha BSC (1-0). Taylor en Rensch kregen wel speeltijd van trainer Erik ten Hag en laatstgenoemde wist zelfs te scoren in de ontmoeting met Holstein Kiel op Sportpark De Toekomst. Rensch kwam tegen Hertha BSC in de slotfase het veld in nadat Daley Blind naar de grond ging nadat zijn ICD was afgegaan. Uit voorzorg werd hij naar de kant gehaald.

In de optiek van Kwakman is Jong Ajax echter niet de topfavoriet voor de titel in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik zie Cambuur als de absolute favoriet voor de titel. En het is ook gebrand op promotie, omdat het vorig seizoen bovenaan stond toen de competitie werd stilgelegd. Met nagenoeg dezelfde selectie als nu." Kwakman denkt dat Cambuur bij trainer Henk de Jong in goede handen is. "Zowel bij balbezit als bij balverlies weten de spelers wat ze moeten doen. Het zit goed in elkaar."

