‘Tagliafico en Gosens concurreren om transfer naar Premier League’

Leicester City heeft Ben Chilwell voor circa 56 miljoen euro verkocht aan Chelsea en de club gaat de transfermarkt op voor een nieuwe linksback. Volgens Sky Sports hebben the Foxes twee kandidaten op het oog: Nicolás Tagliafico en Robin Gosens. De Premier League-club heeft echter geen haast, waardoor een transfer mogelijk pas tegen het einde van de transferperiode tot stand komt.

Ajax-back Taliafico en Gosens van Atalanta staan hoog op het wensenlijstje van manager Brendan Rodgers. Sky Sports meldt dat zowel Ajax als Atalanta vasthoudt aan een vraagprijs van ongeveer 45 miljoen euro. Nederlandse media meldden eerder echter dat Tagliafico voor 25 miljoen euro kan vertrekken. Met de Argentijn is vorig jaar de afspraak gemaakt dat de club zou meedenken bij een transfer wanneer hij nog een jaar in Amsterdam zou blijven. Mocht een club zich melden voor Tagliafico en hij de stap wil maken, is Ajax bereid om hem voor het afgesproken bedrag te laten gaan.

Ben Chilwell is de nieuwe linksback van Chelsea

Tagliafico zou ook andere opties hebben. Naar verluidt staat hij ook op het lijstje van Barcelona, terwijl een onbekende Duitse club eveneens interesse zou hebben. Hoewel de komst van een nieuwe linksback de prioriteit heeft van Leicester, zet Rodgers geen druk achter de transfer. Met Christian Fuchs heeft hij al een ervaren linksback in huis, terwijl de talentvolle back Luku Thomas eerder deze week nog zijn handtekening zette onder een nieuw langdurig contract. Als gevolg van het coronavirus is de transferwindow in de Premier League later van start gegaan. Op 5 oktober sluit de Engelse transfermarkt.

Tagliafico wordt in Italiaanse media in verband gebracht met Napoli. Spazio Napoli deed derhalve navraag bij Ricardo Schlieper, zaakwaarnemer van de Argentijns international. “Contact met Napoli? Daar is niets van waar. Er is geen contact geweest met hen”, zegt hij. Contact met een Engelse club is er al wel geweest, al is er van een akkoord geen sprake. “De markt is dit jaar erg onvoorspelbaar door het coronavirus. Er is nog een maand te gaan. We gaan zien wat er gebeurt, maar Nico wil Ajax graag verlaten.”