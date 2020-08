‘Barcelona bood Griezmann aan bij Atlético in de hoop op ruildeal’

Atlético Madrid heeft onlangs een opvallend voorstel van Barcelona geweigerd. Volgens Marca hebben de Catalanen een ruildeal aangeboden. Voorzitter Josep Maria Bartomeu wilde Antoine Griezmann terug laten keren naar Madrid in ruil voor João Félix. De reden achter het voorstel had met name met het financiële aspect te maken. De Madrilenen zagen niets in het voorstel.

Barcelona stelde de ruildeal volgens de krant een paar dagen voor de beschamende 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League voor. Lionel Messi had destijds nog niet voor paniek gezorgd, want zijn vertrekwens maakte hij afgelopen dinsdag pas kenbaar. De reden dat Bartomeu Griezmann wilde ruilen voor João Félix heeft voornamelijk te maken met de economische situatie van de club. De clubleiding maakt zich naar verluidt zorgen over de toekomstige uitgaven. Met de huidige selectie is Barcelona 562 miljoen euro kwijt aan salarissen, goed voor 81 procent van het verwachte operationele inkomen. Vanwege de coronacrisis moet er bezuinigd worden en mikt de club op een besparing van 320 miljoen euro.

Waar Griezmann met een vijfjarig contract voor 21 miljoen euro per jaar op de loonlijst staat – al ontvangt hij in zijn eerste twee seizoenen 18 miljoen – is Atlético Madrid veel minder kwijt voor João Félix. Het Portugese toptalent kwam binnen met een salaris van 3,5 miljoen euro netto. Dat bedrag loopt echter verder op gedurende zijn contract. Vorig jaar tekende het twintigjarige talent een zevenjarig contract in het Wanda Metropolitano. Hij werd voor 126 miljoen euro overgenomen van Benfica en was juist de vervanger van Griezmann, die voor 120 miljoen euro de overstap maakte naar het Camp Nou.

Marca benadrukt dat Bartomeu het financiële boven het voetballende aspect plaatst met het voorstel aan Atlético Madrid. Al na één jaar zou hij al af willen van zijn topaankoop, wiens komst ook nog voor enige weerstand zou hebben gezorgd in de kleedkamer van Barcelona. De spelersgroep had namelijk gehoopt op de terugkeer van Neymar. De 29-jarige Griezmann heeft een moeizaam eerste seizoen achter de rug. Na een bijzonder moeizame start kwam hij door blessures van Ousmane Dembélé en Luis Suárez vaker aan spelen toe. In 48 wedstrijden in alle competities scoorde hij 15 keer.