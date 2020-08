Gianluca Di Marzio: Juventus wil Luis Suárez transfervrij inlijven

Luis Suárez wordt mogelijk de nieuwe aanvalspartner van Cristiano Ronaldo bij Juventus. Volgens de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio bekijkt de Italiaanse grootmacht de mogelijkheden om de Uruguayaan naar Turijn te halen. Ook de doorgaans goed geïnformeerde Goal-journalist Romeo Agresti meldt eveneens dat de ex-Ajacied in beeld is bij de Italiaanse grootmacht.

Juventus gaat de transfermarkt op in de zoektocht naar een nieuwe spits. Trainer Andrea Pirlo heeft aangegeven dat er voor Gonzalo Higuaín geen toekomst meer is bij de club. Er wordt gezocht naar een nieuwe aanvalspartner voor Paulo Dybala en Ronaldo, en Suárez is in beeld om zich te voegen bij de selectie van Pirlo. De Uruguayaan heeft van de nieuwe Barcelona-trainer Ronald Koeman te horen gekregen dat hij niet voorkomt in zijn plannen en mag uitkijken naar een nieuwe club.

Fans Barcelona gaan de straat op na nieuws Messi: 'Bartomeu, vertrek!'

Volgens Di Marzio is Suárez in onderhandeling met Barcelona om zijn contract te ontbinden. Wanneer beide partijen een overeenstemming bereiken, kan de 33-jarige aanvaller transfervrij de overstap maken naar la Vecchia Signora. De journalist meldt dat Suárez, die in 2014 voor ruim tachtig miljoen euro werd overgenomen van Liverpool, een bedrag van 25 miljoen euro wenst te ontvangen voor het restant van zijn tot medio 2021 doorlopende contract. Ook Ajax zou interesse hebben, maar directeur spelerszaken Marc Overmars heeft al laten doorschemeren dat de kans klein is dat hij terugkeert in de Johan Cruijff ArenA.

Sport schrijft dat de onderhandelingen tussen Barcelona en Suárez gaande zijn. De Catalanen willen van hem af, terwijl de spits in zijn verbintenis ook nog over een optie beschikt voor nog een seizoen in het Camp Nou. Suárez wil het volledige bedrag aan salaris ontvangen, terwijl Barcelona de som omlaag probeert te brengen. Wanneer er op korte termijn geen oplossing wordt gevonden, zal Suárez zich zondag moeten melden voor een coronatest in het Ciutat Esportiva de Sant Joan Depsí. Als hij negatief test, zal hij maandag op het trainingsveld bij Koeman moeten verschijnen.

Suárez was vorig seizoen nog goed voor 21 doelpunten, al stond hij maanden aan de kant met een blessure. De Catalanen zoeken al langer naar een nieuwe aanvaller en de naam van de 23-jarige Internazionale-spits Lautaro Martínez zingt al langer rond in het Camp Nou. Suárez was in 6 jaar tijd bij Barcelona goed voor 197 doelpunten in 283 wedstrijden in alle competities. Waar hij jarenlang de aanvalspartner was van Lionel Messi, die ook op het punt staat om te vertrekken bij Barcelona nu hij zijn vertrekwens kenbaar heeft gemaakt, gaat hij nu mogelijk samenspelen met Ronaldo.