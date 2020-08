Harry Maguire doet zijn bizarre verhaal aan BBC: ‘Vreesde voor mijn leven’

Harry Maguire heeft in een interview met de BBC zijn versie gegeven over zijn arrestatie op het Griekse eiland Mykonos. De verdediger annex aanvoerder van Manchester United moest twee nachten in de cel doorbrengen omdat hij betrokken was geraakt bij een grote vechtpartij. Afgelopen dinsdag werd de Engels international door de rechtbank schuldig bevonden aan zware mishandeling, poging tot omkoping, geweld tegen politie-agenten én belediging van ambtenaren in functie. Maguire zegt echter onschuldig te zijn.

Maguire vertelt dat hij reageerde toen hij vermoedde dat zijn zusje werd lastiggevallen. “Ze werd benaderd door twee mannen. Daarna zag mijn verloofde hoe haar ogen wegdraaiden en mijn zus flauwviel.” Maguire vermoedde dat zij op een of andere manier tegen haar wil in drugs had gekregen. Hij wilde daarom met spoed naar een ziekenhuis, maar het busje werd tegengehouden door agenten in burgerkleding, die zich niet als zodanig identificeerden.

“Ik dacht dat we werden ontvoerd”, vertelt Maguire. “We zaten op onze knieën met onze handen in de lucht en ze begonnen ons te slaan, vooral op mijn benen. Ik dacht er geen seconde aan dat het politie kon zijn, dus ik probeerde in paniek weg te rennen. Met één hand in de boeien. Ik vreesde voor mijn leven. Ze vertelden dat mijn loopbaan voorbij was en dat ik nooit meer zou voetballen.”

Maguire zat twee nachten in de cel en werd schuldig bevonden. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden en 10 dagen, maar mede omdat het zijn eerste veroordeling was, hoeft hij die straf niet uit te zitten. Volgens zijn advocaat Alexis Anagnostakis zijn de beschuldigingen 'fout en misleidend'. Inmiddels is beroep aangetekend en wordt het proces binnenkort opnieuw gevoerd. Maguire noemt de poging tot omkoping ‘belachelijk’.

Maguire kon niet geloven wat hij meemaakte. “Dit was de eerste keer dat ik een cel van binnen heb gezien. Dit wens ik niemand toe.” De verdediger vindt niet dat hij excuses moet maken. “Nee, want dat doe je alleen als je iets fout hebt gedaan. Ik heb een schoon geweten. Ik heb wel spijt van de situatie. Ik speel voor een van de grootste clubs ter wereld, dus ik heb spijt dat de supporters en de club dit allemaal hebben moeten meemaken, maar ik heb niets fout gedaan.”