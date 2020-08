SC Heerenveen stunt en haalt cultheld terug

Henk Veerman staat voor een terugkeer bij sc Heerenveen. De Friese club maakte donderdagavond al melding van een presentatie van een nieuwe speler, vrijdagmorgen om 11.30 uur onder voorbehoud van een medische keuring, en dat is volgens Voetbal International de 29-jarige aanvaller van FC St. Pauli uit Duitsland.

Veerman was recent in beeld bij FC Groningen, dat er echter al snel achterkwam dat zijn komst op financieel gebied geen haalbare kaart was. De aanvaller verdient in de 2. Bundesliga immers een salaris waar FC Groningen niet aan kon tippen, zo klonk het. Volgens het weekblad waren er desalniettemin nog genoeg andere clubs in de race voor Veerman, die in Duitsland nog een contract voor een jaar heeft, en is het Heerenveen dat de strijd heeft gewonnen.

Veerman wilde per se terug naar Nederland om dichter bij zijn familie te kunnen zijn en daarom genoot een overgang naar Engeland of binnen Duitsland niet zijn voorkeur. Hij speelt sinds 2018 op het tweede niveau in Duitsland. In Nederland begon zijn profloopbaan bij FC Volendam, waarna in 2015 de overstap volgde richting sc Heerenveen. Hij kreeg in het Abe Lenstra Stadion een echte cultstatus, daar 'Alle ballen op Henkie' iedere wedstrijd door het stadion klonk.

Veerman maakte 17 doelpunten voor Heerenveen en had daar 95 wedstrijden voor nodig, voornamelijk als invaller. In Duitsland maakte hij, ondanks een zware knieblessure, de nodige indruk. In 38 competitiewedstrijden, waarvan 23 als basisspeler, was de boomlange spits 17 keer trefzeker. Veerman tekent in Friesland vermoedelijk een driejarig contract als hij de medische keuring doorstaat.