Koeman bracht Griezmann op andere gedachten: ‘Dat is de waarheid’

Eric Olhats verzekert dat Antoine Griezmann de intentie had om Barcelona reeds na één seizoen te verlaten. De ex-zaakwaarnemer van de aanvaller laat donderdagavond in gesprek met RMC Sports weten dat de Frans international het na amper een jaar al voor gezien wilde houden. Een gesprek met Ronald Koeman bracht de aankoop van 120 miljoen euro volgens Olhats op andere gedachten.

Barcelona en Koeman starten zondag de voorbereiding op komend seizoen, maar Griezmann keek allerminst uit naar de komende voetbaljaargang. Zowel Ernesto Valverde als Quique Setién slaagde er niet in om de juiste snaar bij de aanvaller te raken en ook binnen de lijnen verliep de samenwerking met onder meer Lionel Messi allesbehalve soepel. “De waarheid is dat Griezmann niet het idee had dat hij deel zou uitmaken van de plannen van de club en ook dacht dat hij op deze manier niet door kon gaan”, stelt Olhats.

“Griezmann was serieus aan het kijken op welke manier hij Barcelona kon verlaten. Voorafgaand aan de nederlaag tegen Bayern München was vertrekken zijn enige wens. Dat is de waarheid. Daarna gebeurde wat we allemaal zagen”, doelde Olhats op de 2-8 nederlaag van Barcelona én het congé van Setién. “Een gesprek met Koeman zorgde ervoor dat Griezmann meer rust in zijn hoofd had. Koeman legde zijn plannen uit, omdat hij in Griezmann een belangrijke voetballer voor de toekomst ziet.”

Spaanse media gaan ervan uit dat het mogelijke vertrek van Messi alleen maar voordelig zal uitpakken voor Griezmann, die een teleurstellend eerste jaar in het Camp Nou beleefde. De Fransman kwam nog tot 15 doelpunten in 48 duels in alle competities, maar vaak kwam duidelijk aan het licht dat hij, al dan niet bewust, werd overgeslagen in het spel van Barcelona. Het contract van de wereldkampioen van 2018 loopt sowieso nog vier jaar door en ook de clubleiding was niet van zins om de aanvaller al na een jaar te laten gaan.

Barcelona wil ruimte maken in het salarishuis van 525 miljoen euro en wil daarom spelers als bijvoorbeeld Luis Suárez, Ivan Rakitic en Arturo Vidal snel van de loonlijst halen. Griezmann verdiende in zijn eerste jaar als Azulgrana liefst achttien miljoen euro netto en dat gaat hij ook komend seizoen verdienen. In de laatste drie contractjaren, ervan uitgaande dat elk van deze zal worden uitgediend, gaan zijn verdiensten omhoog: respectievelijk 21, 23 en 25 miljoen euro.