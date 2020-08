Nieuw salaris Zlatan Ibrahimovic goed voor negende stek in Serie A

De kogel is door de kerk: Italiaanse media maken donderdagavond melding van een akkoord tussen Zlatan Ibrahimovic en AC Milan. De verwachting is dat de club binnen 48 uur melding maakt van de nieuwe overeenkomst met de 38-jarige aanvaller, die zich in afwachting van een mogelijk akkoord nog niet op Milanello had laten zien ter voorbereiding op de komende voetbaljaargang in Italië.

Ibrahimovic en AC Milan zouden tot een vergelijk zijn gekomen over een verbintenis tot 30 juni 2021 én een vast salaris van zeven miljoen euro, zonder bonussen. Zodra de club naar buiten is getreden over het akkoord, zal hij zich op het trainingscomplex melden en de voorbereiding beginnen. Technisch directeur Paolo Maldini had al aangegeven dat een langer verblijf van de Zweed een van zijn prioriteiten was.

Met een salaris van zeven miljoen euro komt Ibrahimovic op plek negen van de absolute grootverdieners van de Serie A. Cristiano Ronaldo is de onbetwiste nummer één, met liefst 31 miljoen euro aan inkomsten per annum. Matthijs de Ligt en Alexis Sánchez completeren de top drie met respectievelijk twaalf en tien miljoen euro. Ook Adrien Rabiot (9), Gonzalo Higuain (8,5) en Christian Eriksen (7,5) verdienen meer.

Romelu Lukaku en Paulo Dybala verdienen net als Ibrahimovic zeven miljoen euro per jaar, maar dat is nog zonder variabele bonussen. De ex-speler van onder meer Ajax, Juventus en Barcelona keerde in januari terug naar het San Siro en dat sorteerde zonder meer effect. Hij was in twintig wedstrijden in alle competities goed voor elf doelpunten. Mét Ibrahimovic gaat Milan proberen om vanaf 19 september de ongeslagen reeks van dertien duels op rij te continueren.