Goed nieuws voor Koeman: Liverpool hakt knoop over Wijnaldum door

Liverpool is definitief niet van plan om Georginio Wijnaldum een nieuw contract aan te bieden, zo verzekeren Engelse media donderdagavond. Onder meer The Telegraph sluit niet uit dat de dertigjarige middenvelder zelfs deze zomer al van de hand zal worden gedaan, om een nog enigszins redelijke transfersom te kunnen opstrijken. Daarmee kan men bijvoorbeeld de zeer waarschijnlijke komst van Thiago Alcantara mee bekostigen.

Volgens de laatste berichten blijft Wijnaldum een belangrijke kracht voor manager Jürgen Klopp zolang hij speler van Liverpool is. De Merseyside-club zou echter van mening zijn dat men reeds het maximale resultaat en rendement heeft behaald uit de beslissing in juli 2016 om de Oranje-international voor dertig miljoen euro van Newcastle United over te nemen. Liverpool won sindsdien de felbegeerde landstitel, de Europese Super Cup, de Champions League en het WK voor clubteams.

Liverpool ziet een situatie à la Adam Lallana of Daniel Sturridge naar verluidt niet zitten. De twee verlieten Anfield met een transfervrije status op zak, maar wél met een belangrijk verschil: beiden waren al back-ups bij Liverpool alvorens ze hun laatste contractjaar ingingen. Met Curtis Jones, Naby Keïta en mogelijk ook Thiago denkt Liverpool het eventuele vertrek van Wijnaldum goed te kunnen opvangen.

Wijnaldum werd eerder in verband gebracht met Barcelona, waar Ronald Koeman binnenkort zijn eerste training gaat leiden. Er werd beweerd dat de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal de middenvelder zou hebben laten weten dat hij niet bij Liverpool moest bijtekenen, maar dat komt niet overeen met de berichten in Engeland. De vraag is nu welke vraagprijs Liverpool zal hanteren voor de middenvelder, die ongeveer 95.000 euro per week verdient.

Spaanse media schatten in dat Liverpool inzet op minimaal 20 à 25 miljoen euro voor het nog een jaar doorlopende contract. Dat is een enigszins schappelijk bedrag voor Barcelona, zeker nu men hard op weg is om ruimte te maken in het salarishuis. Wijnaldum speelt sinds medio 2016 op Anfield en heeft tot op heden 186 wedstrijden gespeeld voor de Engelse landskampioen, met 19 goals en 16 assists als resultaat.