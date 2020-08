Daley Blind stemt in met publicatie van interview in De Telegraaf

Daley Blind heeft in gesprek met De Telegraaf aangegeven dat men bij Ajax intensiever en strenger kijkt naar het monitoren van zijn gezondheid. Wrang is dat Blind dinsdagavond tijdens het oefenduel van Ajax met Hertha BSC vervangen werd nadat zijn defibrillator was afgegaan. De verdediger wil op dát bewuste moment in de Johan Cruijff ArenA niet reageren, maar heeft wel ingestemd met publicatie van het interview dat hij vorige week tijdens het trainingskamp in Oostenrijk heeft gegeven.

Blind ging in de tachtigste minuut met een gil naar de grond zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Toen de verzorgers eenmaal bij hem waren, stond Blind al gauw weer op en liep hij zelf het veld af. Erik ten Hag liet na de wedstrijd weten dat Blind zich goed voelde. “Zijn ICD ging af, dat gaat de cardioloog onderzoeken. We moeten afwachten wat de resultaten zijn, maar met Daley gaat het goed.” Een dag later gaf Ajax via de officiële kanalen aan dat Blind ‘zich naar omstandigheden goedvoelt’. De uitslagen van het onderzoek worden echter nog afgewacht.

Blind sprak in Bramberg am Windkogel met De Telegraaf over de nasleep van zijn ontstoken hartspier. “Het is iets dat ik altijd bij me draag. Je hebt het meegemaakt en dat vergeet je niet. Het is wel iets, waardoor je in het leven anders naar dingen kijkt. Voetbal is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Er zijn meer dingen in het leven dan voetbal”, benadrukt de Oranje-international.

Blind ging op 10 december vorig jaar tijdens de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Valencia naar de grond, terwijl er niemand bij hem in de buurt stond. Onderzoek in een ziekenhuis wees uit dat zijn hartspier was ontstoken. Vervolgens werd er een defibrillator bij de verdediger aangebracht. “Na zoveel jaar elke dag op het veld staan, kun je in een sleur terechtkomen. Nu besef je weer hoe blij je mag zijn dat je überhaupt elke dag op het veld kán staan. Ongeacht op welk niveau dat is.”

Blind slaat echter niet door in voorzichtigheid. “Het leven gaat door. Je hebt een tegenslag meegemaakt en je neemt het mee. Door er ook lering uit te trekken richting de toekomst. Dit is wel een wake-up call geweest. Ook wat betreft het luisteren naar je lichaam. Zeker weten.” Bij Ajax is er meer zorg en attentie aangaande zijn gezondheid. “Daar wordt in mijn geval wel intensiever en strenger naar gekeken door de medische staf. Zodra het verantwoord is, zal ik spelen. Zo niet, dan volg ik de instructies van de medische staf. Ik ben wel eens koppig geweest in het verleden. Maar dat is niet meer het geval.”