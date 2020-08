‘Ciccio’ (33) maakt mogelijk komende maand debuut tegen Oranje

Roberto Mancini heeft een selectie van 37 voetballers samengesteld voor de eerstvolgende interlands van Italië. De bondscoach van la Squadra Azzurra heeft in aanloop naar de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina en Nederland drie debutanten opgeroepen. Italië speelt op 4 september in het Stadio Artemio Franchi tegen Bosnië, alvorens men drie dagen later Oranje treft in de Johan Cruijff ArenA.

Voor Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli en Francesco Caputo is het de eerste invitatie ooit voor het nationale elftal. Dat is voor Caputo al helemaal bijzonder: Ciccio is immers 33 jaar en krijgt met de oproep van Mancini een beloning voor zijn ongekende prestaties van afgelopen seizoen. Met liefst 21 doelpunten in de Serie A, zijn hoogste aantal op het allerhoogste niveau, had de spits een belangrijk aandeel in de achtste stek van Sassuolo. Dat geldt ook voor de elf jaar jongere Locatelli, die het tot Italië Onder-21 schopte.

Bastoni, 21 jaar, brak afgelopen seizoen door bij Inter, na uitleenbeurten aan Atalanta en Parma en wordt door Mancini gezien als een serieuze optie voor de toekomst. De deze maand 36 jaar geworden Giorgio Chiellini is eveneens van de partij. De veteraan kwam een jaar niet in actie voor Italië vanwege een blessure en het coronavirus dat het internationale voetbal stillegde. Hij kan zijn 104e en 105 interland spelen

Italië start de voorbereiding komende zaterdag en Mancini wil na een ongebruikelijk seizoen zo veel mogelijk spelers aan het werk zien tijdens de trainingen. Publiek is nog niet welkom tijdens de eerste wedstrijden van de Nations League.

De volledige selectie:

Doel: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Verdediging: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Internazionale), Cristiano Biraghi (Internazionale), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Internazionale), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (AS Roma), Gianluca Mancini (AS Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (AS Roma)

Middenveld: Nicolò Barella (Internazionale), Giacomo Bonaventura (clubloos), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho* (Chelsea), Roberto Gagliardini (Internazionale), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Stefano Sensi (Internazionale), Sandro Tonali* (Brescia), Nicolò Zaniolo (AS Roma)

Aanval: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese) en Riccardo Orsolini (Bologna)

*Afhankelijk van de uitslag van een coronatest