Twee Nederlanders in bekritiseerde sterrenploeg van Europa League

Stefan de Vrij en Luuk de Jong maken deel uit van dé Europa League-selectie van 2019/20. De UEFA's Technical Observers, een panel van bekende (oud)-trainers en -voetballers, heeft een selectie samengesteld van de 23 beste voetballers van het voorbije Europa League-seizoen. Daar zitten de verdediger van Internazionale en de aanvaller van Sevilla ook bij, maar bijvoorbeeld niet topscorer Alfredo Morelos. De absentie van de Colombiaan zorgt voor vraagtekens.

Sevilla was in de finale met 3-2 te sterk voor Internazionale, dankzij onder meer twee doelpunten van De Jong. De aanvaller werd na afloop verkozen tot Man of the Match. De Jong had, als invaller, al de winnende treffer gemaakt in de halve finale van de Zuid-Spanjaarden tegen Manchester United. Dat waren overigens ook zijn enige doelpunten in het toernooi, waarin hij 395 minuten verdeeld over 8 wedstrijden maakte.

?? UEL Squad of the Season 2019/20 ?? UEFA's Technical Observers have selected their 23-man squad from this season's UEFA Europa League... ??#UEL pic.twitter.com/4M4mgOH98x — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2020

De Vrij stroomde met Inter vanaf de achtste finale in, na de derde plaats in de groepsfase van de Champions League. De Nederlander had vervolgens in alle vier wedstrijden in de Europa League een basisplaats. In totaal zijn acht spelers van Sevilla opgenomen in de sterrenselectie en Inter is met zes spelers vertegenwoordigd.

Een opvallende afwezige is toch wel Morelos: een beslissing die hoofdzakelijk bij de fans van Rangers FC voor het nodige onbegrip zorgt én dat ook via sociale media laat blijken. De aanvaller uit Colombia was immers goed voor liefst veertien doelpunten in het toernooi, meer dan wie dan ook. Niet onbelangrijk: Morelos scoorde acht keer in de kwalificatierondes richting de groepsfase, waarin hij ook nog eens voor zes treffers tekende (onder meer twee doelpunten in het 2-2 gelijkspel tegen Feyenoord). In de drie knockout-faseduels scoorde hij echter niet. Dat vinden de fans van Rangers FC echter geen plausibele reden.