TV3: Bartomeu bereid stap opzij te doen voor langer verblijf Messi

De ontwikkelingen rondom Barcelona en Lionel Messi volgen elkaar in rap tempo op. Het Catalaanse radiostation TV3 meldt donderdagmiddag dat voorzitter Josep Maria Bartomeu bereid is om voortijdig te stappen, als dat inhoudt dat Lionel Messi publiekelijk aangeeft dat hij toch langer aan de Catalaanse club verbonden wil blijven.

Het nieuws volgt op eerdere berichtgeving over de moeizame werkrelatie tussen Messi en Bartomeu. De Barcelona-preses zou in gesprek willen treden met de Argentijnse aanvaller, maar de routinier ziet daar volgens RAC1 geen heil in. Messi, die ondanks een doorlopend contract wenst te vertrekken uit het Camp Nou, wil alle communicatie richting de clubleiding van Barcelona via zijn advocaten laten verlopen, zo klinkt het in de Spaanse media.

Fans Barcelona gaan de straat op na nieuws Messi: 'Bartomeu, vertrek!'

Messi is al langere tijd ontevreden over de manier van werken bij Barcelona. Onder meer het ontslag van Ernesto Valverde in januari was de aanvaller een doorn in het oog. Daarnaast leek hij ook niet tevreden te zijn over de speelwijze die opvolger Quique Setién hanteerde. Laatstgenoemde is inmiddels vervangen door Ronald Koeman. In een eerste gesprek met Messi kreeg de voormalig bondscoach van Oranje te horen dat de spelmaker ernstige twijfels heeft over een langer verblijf in Barcelona. Koeman geeft echter niet op en wil volgens RAC1 op korte termijn weer om de tafel met Messi om zijn toekomstplannen uit de doeken te doen.

Volgens TV3 is Bartomeu de enige beleidsbepaler die op korte termijn zou kunnen vertrekken. De overige directieleden blijven voorlopig verbonden aan de grootmacht. Barcelona zag onlangs ook al technisch directeur Eric Ábidal opstappen. Diens rechterhand Ramón Planes werd korte tijd later aangesteld als de nieuwe 'td'. Bartomeu is sowieso tot uiterlijk maart 2021 voorzitter van Barcelona. Over ruim een halfjaar zijn er presidentsverkiezingen en de preses doet daar niet aan mee.