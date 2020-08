‘Messi is geen 700 miljoen euro waard, maar die investering kan zeker’

Lionel Messi lijkt Barcelona op korte termijn te verlaten. De vraag is alleen welke transfersom uiteindelijk zal worden neergelegd voor de aanvaller in Spaanse dienst. Sportmarketeers Frank van den Wall Bake en Marcel Beerthuizen geven hun mening over de breed uitgemeten situatie rondom Messi, die door Transfermarkt een marktwaarde van 112 miljoen euro meekrijgt.

Messi beschikt over een ontsnappingsclausule van zevenhonderd miljoen euro in zijn tot 2021 lopende contract bij Barcelona. "Dat is Messi zeker niet waard", benadrukt Beerthuizen in gesprek met de NOS. Om er gelijk aan toe te voegen. "Maar een investering van 250 miljoen is zeker nog terug te verdienen. Zijn kwaliteiten staan natuurlijk buiten kijf. En je koopt veel meer dan alleen de beste voetballer ter wereld. In ideale omstandigheden is zelfs een bedrag tussen de 300 en 400 miljoen nog terug te verdienen."

Volgens Van den Wall Bake is de inmiddels 33-jarige Messi nog steeds een absolute wereldster. "Vergelijkbaar met een grote filmster of popartiest", verduidelijkt de sportmarketeer. "En veel bedrijven kunnen daar natuurlijk wel wat mee." Beerthuizen schuift de in 2018 naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo op zijn beurt naar voren. "Alleen al van Adidas kreeg Juventus een dikke bonus van vijftien miljoen vanwege de vele verkochte shirtjes. En ook op andere sponsoren had zijn komst natuurlijk enorme aantrekkingskracht."

Manchester City lijkt over goede papieren te beschikken om Messi over te nemen van Barcelona. Van den Wall Bake legt uit waarom hij Engeland geen geschikt voetballand vindt voor de Argentijn. "De Premier League valt af. Daar ligt het tempo hoog, is het fysiek het zwaarst. Dat maakt de kans op blessures het grootst, zeker gezien zijn leeftijd. En dat maakt de investering weer risicovoller." Beerthuizen echter houdt de deur op een kier. "Alles is te verzekeren. Ook als de prestaties uitblijven. Maar voor een oudere speler zijn de premies wel een stuk hoger."

Beerthuizen denkt niet dat de Financial Fair Play-regels van de UEFA een belemmering vormen voor bijvoorbeeld Manchester City. "Dan weten ze vaak wel iets te verzinnen om op papier toch volgens de regels te handelen. We willen allemaal gelijkheid in het voetbal, maar in de wereld is niet alles eerlijk verdeeld. Als Tesla op de beurs tien keer zo veel waard is als Volkswagen, dan hoeft niemand daar eigenlijk iets van te vinden. Dan is dat gewoon zo", aldus de sportmarketeer.